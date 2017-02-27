Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:50

Василь-Рівне написав: Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав у Facebook.

«Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї», — написав він. Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав у Facebook.«Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї», — написав він.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............29.07.2022...........01.08.2022дата розрахунку..............28.07.2022............29.07.2022Євро.................................36,9965.................37,3365...+0.92%Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0117).Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 106.93)Доллар всю ночь интенсивно падал и достиг локального минимума к утру, потом стал восстанавливаться, но все еще находится ниже диапазона, в котором простоял неделю.ЗЫ Не понимаю, почему самая сильная паника по поводу любых процессов начинается в период максимального ослабления этих процессов? Эмиссия всех ужасала в те недели, когда ее не было. Сейчас неделя с положительным для резервов результатом интервенций после недели с минимальным расходованием резервов - в каждом втором сообщении ужас от таяния резервов. Сейчас время возмущаться эмиссией, поскольку выкуп валюты на МБ таковой являетсяНовость, безусловно, позитивная, но в заявлении Данилишина мне видится доля лукавства. Я не уверен, что появление на рынке крупного продавца можно столь прямо связать с изменением официального курса. Эффект есть, но он не столь кардинален.Есть и очень положительная деталь в этом заявлении - в нем нет привычных наездов на руководство НБУ. Соперничество отложено, как того требует ситуация, правление и совет выглядят единой командой, что не может не радовать.