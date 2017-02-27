Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:20

alexander_ua написав: stryzhko написав: Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".

За даними НБУ:

35 млрд грн зняли українці з карток закордоном у травні. Для порівняння, в січні 2022 - всього 1.2 млрд. Впродовж минулого року ця сума коливалася біля позначки в 1 млрд - понад 30x зростання.



Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".

35 млрд ділимо на 6 млн українців, які виїхали станом на 1 червня (взагалі то ще +1 млн виїхали до мордору). Отримуємо 5800 грн на людину. Щось на туризм не схоже. 35 млрд ділимо на 6 млн українців, які виїхали станом на 1 червня (взагалі то ще +1 млн виїхали до мордору). Отримуємо 5800 грн на людину. Щось на туризм не схоже.

Вы как из анекдота про среднюю температуру по больнице 36,6 но при этом у тех кто в реанимации 41 а тех кто в морге 15На самом деле из всех выехавших украинцев (а я уверен что там и детей много) с карт валюту больше половины не снимали деньги совсем (тут кто-то писал что получающие помощь в Германии боятся в принципе пользоваться украинскими картами чтобы их помощи не лишили). Некоторые снимали мизер - у многих и не было особо чего снимать. А вот на самих "туристов", которых не знаю сколько было - но думаю меньше миллиона - и приходились основные суммы снятий. Как их посчитать и как высчитать среднюю суммы - ХЗ, но считать среднюю температуру по больнице - точно не стоит