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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9762976397649765>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:08

  jump написав:Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.

Если народ поголовно сбрасывает валюту, значит находится кто-то, кто эту самую валюту скупает еще быстрее и в гораздо больших объемах.
Иначе курс бы не пер вверх, как на дрожжах.
Кто-то торопливо обстригает наивных копытных, пока осень все не расставила по местам.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:16

  Evgeny написав:Да это я, старый ник был зззззз, надеюсь причины смены Ника никому не нужно объяснять?


Камінг-аут :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:20

  alexander_ua написав:
  stryzhko написав:Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".
За даними НБУ:
35 млрд грн зняли українці з карток закордоном у травні. Для порівняння, в січні 2022 - всього 1.2 млрд. Впродовж минулого року ця сума коливалася біля позначки в 1 млрд - понад 30x зростання.


35 млрд ділимо на 6 млн українців, які виїхали станом на 1 червня (взагалі то ще +1 млн виїхали до мордору). Отримуємо 5800 грн на людину. Щось на туризм не схоже.

Вы как из анекдота про среднюю температуру по больнице 36,6 но при этом у тех кто в реанимации 41 а тех кто в морге 15 ;).
На самом деле из всех выехавших украинцев (а я уверен что там и детей много) с карт валюту больше половины не снимали деньги совсем (тут кто-то писал что получающие помощь в Германии боятся в принципе пользоваться украинскими картами чтобы их помощи не лишили). Некоторые снимали мизер - у многих и не было особо чего снимать. А вот на самих "туристов", которых не знаю сколько было - но думаю меньше миллиона - и приходились основные суммы снятий. Как их посчитать и как высчитать среднюю суммы - ХЗ, но считать среднюю температуру по больнице - точно не стоит
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:22

  WallNutPen написав:Вы как из анекдота про среднюю температуру по больнице 36,6 но при этом у тех кто в реанимации 41 а тех кто в морге 15 ;).
На самом деле из всех выехавших украинцев (а я уверен что там и детей много) с карт валюту больше половины не снимали деньги совсем (тут кто-то писал что получающие помощь в Германии боятся в принципе пользоваться украинскими картами чтобы их помощи не лишили). Некоторые снимали мизер - у многих и не было особо чего снимать. А вот на самих "туристов", которых не знаю сколько было - но думаю меньше миллиона - и приходились основные суммы снятий. Как их посчитать и как высчитать среднюю суммы - ХЗ, но считать среднюю температуру по больнице - точно не стоит

А разве так важно, кто именно снимал? Мне достаточно узнать сумму на человека в месяц. А она составила менее 200$.
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

то ще виявляється військовим не виплатили бойові за травень-червень. А що буде з курсом, коли ці мільярди попадуть одномоментно на ринок? не секрет що добра половина військових конвертує зарплату в валюту
kryminalist
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alexander_ua написав:А разве так важно, кто именно снимал? Мне достаточно узнать сумму на человека в месяц. А она составила менее 200$.
Так делили бы на все население планеты - тогда сумма еще меньше бы получилась. Оно действительно вовсе не важно что на что делить - если просто упражняться в арифметике. Но вы же из своих расчетов еще и делаете многозначительный вывод
Щось на туризм не схоже.
И делаете этот вывод применив для расчета не правильную базу в принципе. А если примените правильную базу - то получите совсем другой результат и может тогда поймете что оно на что-то да "схоже"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Для оптимістів:
Віталій Шапран.
Він упевнений, що правильніше було б підвищити курс до 33-34 гривень.
"Реакція ринку була природною – рівень води піднявся і те, що раніше було берегом, стало дном. Тепер в обмінних пунктах понад 40, але така ситуація протримається недовго, НБУ і банки впораються. Враховуючи профіцит валюти на міжбанку, курс за тиждень повинен повернутися до якоря – у 36,6 гривні", – спрогнозував фінансист. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 21727.html
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:05

  antey1969 написав:
  jump написав:Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.

Если народ поголовно сбрасывает валюту, значит находится кто-то, кто эту самую валюту скупает еще быстрее и в гораздо больших объемах.
Иначе курс бы не пер вверх, как на дрожжах.
Кто-то торопливо обстригает наивных копытных, пока осень все не расставила по местам.

Тримали заховану валюту до останнього, солодкі 40 на табло - народ поніс, бояться відкату) а раптом на наступний тиждень пірне під 40 і нижче)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

я вам скажу, господа, что управляемая разница в 25% между валютой налом и безналом заставила многих "серых" импортеров-оптимизаторов переходить на прямые контракты.
А такового бизнеса, на секунду, почти половина.
Осталась одна проблема - где взять безналичную гривну...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:13

  greenozon написав:
  jump написав:Львів
2-й день народ бакси/євро скидає в канторах аж гай шумить, по 50/100 і до 1000.


щось не замітно... курс взагалі здурів - вже по 42.90 продають у Львові (Євро по 43)

В Киеве уже по 42,15 есть. Но есть и по 43, ближе к центру
Ромасик
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