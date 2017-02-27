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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:18
Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:
З.Ы.: Если Фурса говорит:
"Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра"
«Зараз дуже багато шуму, але 40 [грн за долар] — це девальвація приблизно на 30%. Враховуючи, що у нас уже пів року йде війна, враховуючи втрати для української економіки, думаю, що це дуже оптимістична цифра. Тим паче коли ми порівнюємо з тим, що відбувається у світі», — зазначив Фурса."
Значит скоро откат ((((-:
Востаннє редагувалось Amat
в П'ят 29 лип, 2022 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Amat
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:19
sequence написав:
я вам скажу, господа, что управляемая разница в 25% между валютой налом и безналом заставила многих "серых" импортеров-оптимизаторов переходить на прямые контракты.
А такового бизнеса, на секунду, почти половина.
Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
sequence написав:
Осталась одна проблема - где взять безналичную гривну...
поставить рро
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:21
Amat написав:
Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:
Вам в жизни пригодились дециметры?Фурсе врядли
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:22
WallNutPen написав:
На самом деле из всех выехавших украинцев (а я уверен что там и детей много) с карт валюту больше половины не снимали деньги совсем (тут кто-то писал что получающие помощь в Германии боятся в принципе пользоваться украинскими картами чтобы их помощи не лишили). Некоторые снимали мизер - у многих и не было особо чего снимать. А вот на самих "туристов", которых не знаю сколько было - но думаю меньше миллиона - и приходились основные суммы снятий. Как их посчитать и как высчитать среднюю суммы - ХЗ, но считать среднюю температуру по больнице - точно не стоит
Коли "не знаєш", то краще не розводити теорії, а мовчати - можуть за розумного прийняти.
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:24
Мизантрóп написав: Amat написав:
Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:
Вам в жизни пригодились дециметры?Фурсе врядли
А при чем тут дециметры ? или это опечатка.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:34
Ромасик написав:
..
Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
..
ну, контрабасом обычно называют "черный" импорт, когда провозят вообще не заезжая на таможню. "Серый" - это заниженные инвойсы, трехсторонние контракты, растаможка по другим кодам (например, новое шматье везется как секонд-хенд или гуманитарка) со сниженной пошлиной и т.д.
Серыми схемами, как правило, пользуются импортеры товаров с Азии и Турции.
Европу возят или совсем в "белую" или совсем "черную", как Львов и Луцк
Востаннє редагувалось sequence
в П'ят 29 лип, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:34
kryminalist написав:
то ще виявляється військовим не виплатили бойові за травень-червень
. А що буде з курсом, коли ці мільярди попадуть одномоментно на ринок? не секрет що добра половина військових конвертує зарплату в валюту
За травень??? Такого не чув!
А за червень, то... то от буквально 20хв тому - прийшли всім смс-ки
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:35
sequence написав: Ромасик написав:
..
Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
..
ну, контрабасом обычно называют "черный" импорт, когда провозят вообще не заезжая на таможню. "Серый" - это заниженные инвойсы, трехсторонние контракты, растаможка по другим кодам (например, новое шматье везется как секонд-хенд или гуманитарка) со сниженной пошлиной и т.д.
Серыми схемами, как правило, пользуются импортеры товаров с Азии и Турции.
Европу возят или совсем в "белую" или совсем "черную", как Львов и Луцк
Да, немножко беременная
В любом случае через рро не проведешь
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Ромасик
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