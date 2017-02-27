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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9762976397649765
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:

З.Ы.: Если Фурса говорит:

"Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра"

«Зараз дуже багато шуму, але 40 [грн за долар] — це девальвація приблизно на 30%. Враховуючи, що у нас уже пів року йде війна, враховуючи втрати для української економіки, думаю, що це дуже оптимістична цифра. Тим паче коли ми порівнюємо з тим, що відбувається у світі», — зазначив Фурса."

Значит скоро откат ((((-:
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 29 лип, 2022 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:19

  sequence написав:я вам скажу, господа, что управляемая разница в 25% между валютой налом и безналом заставила многих "серых" импортеров-оптимизаторов переходить на прямые контракты.
А такового бизнеса, на секунду, почти половина.

Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
  sequence написав:Осталась одна проблема - где взять безналичную гривну...
поставить рро
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:21

  Amat написав:Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:

Вам в жизни пригодились дециметры?Фурсе врядли
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:22

  WallNutPen написав:На самом деле из всех выехавших украинцев (а я уверен что там и детей много) с карт валюту больше половины не снимали деньги совсем (тут кто-то писал что получающие помощь в Германии боятся в принципе пользоваться украинскими картами чтобы их помощи не лишили). Некоторые снимали мизер - у многих и не было особо чего снимать. А вот на самих "туристов", которых не знаю сколько было - но думаю меньше миллиона - и приходились основные суммы снятий. Как их посчитать и как высчитать среднюю суммы - ХЗ, но считать среднюю температуру по больнице - точно не стоит

Коли "не знаєш", то краще не розводити теорії, а мовчати - можуть за розумного прийняти. ;)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:24

  Мизантрóп написав:
  Amat написав:Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:

Вам в жизни пригодились дециметры?Фурсе врядли


А при чем тут дециметры ? или это опечатка.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:34

  Ромасик написав:..
Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
..

ну, контрабасом обычно называют "черный" импорт, когда провозят вообще не заезжая на таможню. "Серый" - это заниженные инвойсы, трехсторонние контракты, растаможка по другим кодам (например, новое шматье везется как секонд-хенд или гуманитарка) со сниженной пошлиной и т.д.
Серыми схемами, как правило, пользуются импортеры товаров с Азии и Турции.
Европу возят или совсем в "белую" или совсем "черную", как Львов и Луцк
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 29 лип, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:35

  sequence написав:
  Ромасик написав:..
Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
..

ну, контрабасом обычно называют "черный" импорт, когда провозят вообще не заезжая на таможню. "Серый" - это заниженные инвойсы, трехсторонние контракты, растаможка по другим кодам (например, новое шматье везется как секонд-хенд или гуманитарка) со сниженной пошлиной и т.д.
Серыми схемами, как правило, пользуются импортеры товаров с Азии и Турции.
Европу возят или совсем в "белую" или совсем "черную", как Львов и Луцк

Да, немножко беременная
В любом случае через рро не проведешь
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:58

Если курс обменок не откатится назад - ждем повышение карточных курсов банков к 40 :(
alfredhaos
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