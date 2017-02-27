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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:18
Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:
З.Ы.: Если Фурса говорит:
"Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра"
«Зараз дуже багато шуму, але 40 [грн за долар] — це девальвація приблизно на 30%. Враховуючи, що у нас уже пів року йде війна, враховуючи втрати для української економіки, думаю, що це дуже оптимістична цифра. Тим паче коли ми порівнюємо з тим, що відбувається у світі», — зазначив Фурса."
Значит скоро откат ((((-:
Востаннє редагувалось Amat
в П'ят 29 лип, 2022 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Amat
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:19
sequence написав:
я вам скажу, господа, что управляемая разница в 25% между валютой налом и безналом заставила многих "серых" импортеров-оптимизаторов переходить на прямые контракты.
А такового бизнеса, на секунду, почти половина.
Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
sequence написав:
Осталась одна проблема - где взять безналичную гривну...
поставить рро
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:21
Amat написав:
Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:
Вам в жизни пригодились дециметры?Фурсе врядли
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:22
WallNutPen написав:
На самом деле из всех выехавших украинцев (а я уверен что там и детей много) с карт валюту больше половины не снимали деньги совсем (тут кто-то писал что получающие помощь в Германии боятся в принципе пользоваться украинскими картами чтобы их помощи не лишили). Некоторые снимали мизер - у многих и не было особо чего снимать. А вот на самих "туристов", которых не знаю сколько было - но думаю меньше миллиона - и приходились основные суммы снятий. Как их посчитать и как высчитать среднюю суммы - ХЗ, но считать среднюю температуру по больнице - точно не стоит
Коли "не знаєш", то краще не розводити теорії, а мовчати - можуть за розумного прийняти.
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:24
Мизантрóп написав: Amat написав:
Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:
Вам в жизни пригодились дециметры?Фурсе врядли
А при чем тут дециметры ? или это опечатка.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:34
Ромасик написав:
..
Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
..
ну, контрабасом обычно называют "черный" импорт, когда провозят вообще не заезжая на таможню. "Серый" - это заниженные инвойсы, трехсторонние контракты, растаможка по другим кодам (например, новое шматье везется как секонд-хенд или гуманитарка) со сниженной пошлиной и т.д.
Серыми схемами, как правило, пользуются импортеры товаров с Азии и Турции.
Европу возят или совсем в "белую" или совсем "черную", как Львов и Луцк
Востаннє редагувалось sequence
в П'ят 29 лип, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:35
sequence написав: Ромасик написав:
..
Это не бизнес, это контрабас. Так им и надо.
..
ну, контрабасом обычно называют "черный" импорт, когда провозят вообще не заезжая на таможню. "Серый" - это заниженные инвойсы, трехсторонние контракты, растаможка по другим кодам (например, новое шматье везется как секонд-хенд или гуманитарка) со сниженной пошлиной и т.д.
Серыми схемами, как правило, пользуются импортеры товаров с Азии и Турции.
Европу возят или совсем в "белую" или совсем "черную", как Львов и Луцк
Да, немножко беременная
В любом случае через рро не проведешь
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:21
Нацбанк заборонив обмінникам (окрім банків) виставляти табло з курсом валют
«Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.»
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:27
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