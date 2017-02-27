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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97649765976697679768>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:27

  stryzhko написав:
Нацбанк заборонив обмінникам (окрім банків) виставляти табло з курсом валют

«Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.»

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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:37

  alfredhaos написав:Если курс обменок не откатится назад - ждем повышение карточных курсов банков к 40 :(

это осенью
не раньше
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/29/689811/
Вот оно как!
Оказывается, в росте курса доллара виноваты злые обменки. Таблички с курсами теперь объявлены злейшими врагами Нацбанка.
Похоже, ситуация совсем печальная, раз пошли настолько примитивные отмазки.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:46

  Amat написав:Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:

З.Ы.: Если Фурса говорит:

"Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра"

«Зараз дуже багато шуму, але 40 [грн за долар] — це девальвація приблизно на 30%. Враховуючи, що у нас уже пів року йде війна, враховуючи втрати для української економіки, думаю, що це дуже оптимістична цифра. Тим паче коли ми порівнюємо з тим, що відбувається у світі», — зазначив Фурса."

[url]Значит скоро откат[/url]((((-:

Ви пару тижнів назад жаліли, що не здали по 37.80, зуб давали, що точно буде дешевше, правда постфактум, коли вже долар впав ближче до 37, сподіваюсь ви встигли здати по 37.20?

Зараз виходить даєте пораду трохи вирівняту середню і здати по 41.50?

І точно також ви знову як завжди впевнені "що буде дешевше".
Дуже корисні поради, ми всі будемо чекати продовження серії аж занадто корисних порад.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 29 лип, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:48

  alexander_ua написав:
  stryzhko написав:Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".
За даними НБУ:
35 млрд грн зняли українці з карток закордоном у травні. Для порівняння, в січні 2022 - всього 1.2 млрд. Впродовж минулого року ця сума коливалася біля позначки в 1 млрд - понад 30x зростання.


35 млрд ділимо на 6 млн українців, які виїхали станом на 1 червня (взагалі то ще +1 млн виїхали до мордору). Отримуємо 5800 грн на людину. Щось на туризм не схоже.


было такое
https://forbes.ua/ru/inside/kartkovi-tu ... 52022-6214
Ежедневно украинские банки перечисляют около $100 млн в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами за границей. Это можно было бы объяснить фактором украинцев, выехавших за границу из-за войны. Однако проанализировав структуру этих операций, мы увидели, что, например, в апреле, по нашим оценкам, 35% от общего объема операций украинцев за границей приходилось на снятие наличных. Это около 23 млрд грн в эквиваленте. По итогам 20 дней мая этот показатель составляет 45% (22 млрд грн).


а к концу мая , через 10 дней после смены лимита со 100 на 50 - стало 35 млрд. снятий :?

И нет там никаких 6 млн за рубежом, выехавших после войны. Может это показатель без учета возвратившихся назад. Даже руководительница института демографии сказала, что там сейчас пару миллионов остаются тех, кто выехал после начала войны.

п.с. и это суммы - это только снятие в банкомате, где четко видно что это снятие в банкомате. А суммы, снятые через платежные системы, думается, не намного меньше, а может даже и больше. И этот процесс кстати продолжается. Щас эти долпоепы нашли себе новый способ кручения кругами - через чешские банки, по какому-то нереальному курсу, который ниже нбу; как? - не знаю, но особо никто не отрицает что такой курс получается.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 29 лип, 2022 18:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:1. Напевно, так і не появився онлайн депо "лоШАРА" :D

З понеділка все буде, як і просили, правда не приват.

Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит.
Це те, що дозволив НБУ.

Жодних доп.комісій. За курсами у застосунку.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:56

stryzhko наверное это немного не то что разрешил НБУ. Там как бы речь была о курсе НБУ+ 1%. А в процитированном вами сообщении речь о курсах в приложении. Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:58

  antey1969 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/29/689811/
Вот оно как!
Оказывается, в росте курса доллара виноваты злые обменки. Таблички с курсами теперь объявлены злейшими врагами Нацбанка.
Похоже, ситуация совсем печальная, раз пошли настолько примитивные отмазки.

завтра в кассах подключат динамик еще более "не обращая внимание".В межах касс и не будь-якими цифровими значеннями чи символами. :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:07

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/29/689811/
Вот оно как!
Оказывается, в росте курса доллара виноваты злые обменки. Таблички с курсами теперь объявлены злейшими врагами Нацбанка.
Похоже, ситуация совсем печальная, раз пошли настолько примитивные отмазки.

завтра в кассах подключат динамик еще более "не обращая внимание".В межах касс и не будь-якими цифровими значеннями чи символами. :D

Новый лозунг НБУ
"Не смотрите наверх!"
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:08

  stryzhko написав:
Нацбанк заборонив обмінникам (окрім банків) виставляти табло з курсом валют

«Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.»



:lol: :lol:
скоро и смотреть будет низя :D

а что делать с миняйлом, минфин-аукционом, с телегами обменнок - теж до них надмірна увага буває :twisted:

п.с. есть предложение для НБУ - обязать все обменники поставить на уличных табло по 8, или по 12.99. Предложение Агонь. :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 29 лип, 2022 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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