Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:48

alexander_ua написав: stryzhko написав: Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".

За даними НБУ:

35 млрд грн зняли українці з карток закордоном у травні. Для порівняння, в січні 2022 - всього 1.2 млрд. Впродовж минулого року ця сума коливалася біля позначки в 1 млрд - понад 30x зростання.



Тут хтось цікавився які суми возять "карткові туристи".

35 млрд ділимо на 6 млн українців, які виїхали станом на 1 червня (взагалі то ще +1 млн виїхали до мордору). Отримуємо 5800 грн на людину. Щось на туризм не схоже. 35 млрд ділимо на 6 млн українців, які виїхали станом на 1 червня (взагалі то ще +1 млн виїхали до мордору). Отримуємо 5800 грн на людину. Щось на туризм не схоже.

Ежедневно украинские банки перечисляют около $100 млн в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами за границей. Это можно было бы объяснить фактором украинцев, выехавших за границу из-за войны. Однако проанализировав структуру этих операций, мы увидели, что, например, в апреле, по нашим оценкам, 35% от общего объема операций украинцев за границей приходилось на снятие наличных. Это около 23 млрд грн в эквиваленте. По итогам 20 дней мая этот показатель составляет 45% (22 млрд грн).

было такоеа к концу мая , через 10 дней после смены лимита со 100 на 50 - стало 35 млрд. снятийИ нет там никаких 6 млн за рубежом, выехавших после войны. Может это показатель без учета возвратившихся назад. Даже руководительница института демографии сказала, что там сейчас пару миллионов остаются тех, кто выехал после начала войны.п.с. и это суммы - это только снятие в банкомате, где четко видно что это снятие в банкомате. А суммы, снятые через платежные системы, думается, не намного меньше, а может даже и больше. И этот процесс кстати продолжается. Щас эти долпоепы нашли себе новый способ кручения кругами - через чешские банки, по какому-то нереальному курсу, который ниже нбу; как? - не знаю, но особо никто не отрицает что такой курс получается.