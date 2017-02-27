Нацбанк заборонив обмінникам (окрім банків) виставляти табло з курсом валют
«Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.»
WallNutPen написав:stryzhko наверное это немного не то что разрешил НБУ. Там как бы речь была о курсе НБУ+ 1%. А в процитированном вами сообщении речь о курсах в приложении. Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх
А если там продолжит быть 37, как сегодня, то тоже ну его? У Укргаза со всеми комисами где-то 37.49 выходит.
WallNutPen написав:stryzhko наверное это немного не то что разрешил НБУ. Там как бы речь была о курсе НБУ+ 1%. А в процитированном вами сообщении речь о курсах в приложении. Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх
1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37. А там час покаже, скільки буде бажаючих і який буде курс.
WallNutPen написав:Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх
Дивіться, що я дізнався про депо "лоШАРА" в а-банці(у телефонній розмові) 1. Вони працюють над тим, щоб таке депо можна було відкрити он-лайн і, орієнтовно, планують це зробити на середину серпня(мммдяяяяя - довгенько будуть робити) 2. Пізніше, мені зателефонували і сказали, що можна щось попробувати на наступний тиждень, якщо я маю бажання відкрити таке депо он-лайн. Я кажу, а курс який виходить? - "...ну, от сьогодні клієнти відкривали у відділенні, то курс вийшов 38,90"
WallNutPen написав:stryzhko наверное это немного не то что разрешил НБУ. Там как бы речь была о курсе НБУ+ 1%. А в процитированном вами сообщении речь о курсах в приложении. Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх
1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37. А там час покаже, скільки буде бажаючих і який буде курс.
Ну осталось дождаться понедельника и посмотреть таки какой именно будет курс по данной операции. Ведь я так понима речь тут не о покупке на бирже под депо. А продажа валюты за счёт того что удалось выкупить у своих же клиентов. И ещё момент - идёт ссылка на НБУ но у НБУ есть кроме прочего под такие депозиты и ограничение - не более 50000 грн. в эквиваленте в одном банке на лицо. Как быть с этим лимитом
Востаннє редагувалось WallNutPen в П'ят 29 лип, 2022 19:32, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko написав:1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37
До речі, якщо б зараз (а краще - ще вчора) ПриватБанк дозволив би відкривати ОН-ЛАЙН депозит "лоШАРА" - то він би зробив би всіх разом!!! Так, як військові "бойові", переважно отримують саме на картку привату!