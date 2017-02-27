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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9765976697679768>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:12

  Alex2007 написав:
  stryzhko написав:
Нацбанк заборонив обмінникам (окрім банків) виставляти табло з курсом валют

«Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.»



:lol: :lol: :lol:
скоро и смотреть будет низя :D


Джентельменам верят на слово!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Неожиданно...
Нацбанк України цього тижня викупив з ринку $650 млн – рекорд від початку війни
https://interfax.com.ua/news/economic/849406.html
demyurg
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:14

  WallNutPen написав:stryzhko наверное это немного не то что разрешил НБУ. Там как бы речь была о курсе НБУ+ 1%. А в процитированном вами сообщении речь о курсах в приложении. Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх

А если там продолжит быть 37, как сегодня, то тоже ну его? ;) У Укргаза со всеми комисами где-то 37.49 выходит.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:16

  demyurg написав:Неожиданно...
Нацбанк України цього тижня викупив з ринку $650 млн – рекорд від початку війни
https://interfax.com.ua/news/economic/849406.html

Пару страниц назад писали, что львовские обменки народ просто заливает валютой.
Теперь ясно, кто ее скупает)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

WallNutPen написав:stryzhko наверное это немного не то что разрешил НБУ. Там как бы речь была о курсе НБУ+ 1%. А в процитированном вами сообщении речь о курсах в приложении. Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх

1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37.:)
А там час покаже, скільки буде бажаючих і який буде курс.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:24

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  WallNutPen написав:Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх

Дивіться, що я дізнався про депо "лоШАРА" в а-банці(у телефонній розмові)
1. Вони працюють над тим, щоб таке депо можна було відкрити он-лайн і, орієнтовно, планують це зробити на середину серпня(мммдяяяяя - довгенько будуть робити)
2. Пізніше, мені зателефонували і сказали, що можна щось попробувати на наступний тиждень, якщо я маю бажання відкрити таке депо он-лайн.
Я кажу, а курс який виходить?
- "...ну, от сьогодні клієнти відкривали у відділенні, то курс вийшов 38,90"

Занавіс. :D

Хто що про це може сказати/поматюкатись?)))))
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:28

  moveton написав: У Укргаза со всеми комисами где-то 37.49 выходит.


37,12
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:30

  stryzhko написав:
WallNutPen написав:stryzhko наверное это немного не то что разрешил НБУ. Там как бы речь была о курсе НБУ+ 1%. А в процитированном вами сообщении речь о курсах в приложении. Если там курс будет 40+ то это наверное не то о чем спрашивал Успіх

1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37.:)
А там час покаже, скільки буде бажаючих і який буде курс.

Ну осталось дождаться понедельника и посмотреть таки какой именно будет курс по данной операции. Ведь я так понима речь тут не о покупке на бирже под депо. А продажа валюты за счёт того что удалось выкупить у своих же клиентов.
И ещё момент - идёт ссылка на НБУ но у НБУ есть кроме прочего под такие депозиты и ограничение - не более 50000 грн. в эквиваленте в одном банке на лицо. Как быть с этим лимитом
Востаннє редагувалось WallNutPen в П'ят 29 лип, 2022 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:31

А могли б - зробити всіх разом! Але ж то треба було подумати

  stryzhko написав:1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37

До речі, якщо б зараз (а краще - ще вчора) ПриватБанк дозволив би відкривати ОН-ЛАЙН депозит "лоШАРА" - то він би зробив би всіх разом!!! :D
Так, як військові "бойові", переважно отримують саме на картку привату!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:35

Народ! А хто в курсі цього?

https://radiotrek.rv.ua/news/pensioneri ... 92442.html
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  #<1 ... 9765976697679768>
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