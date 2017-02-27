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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:36
Успіх
Успіх написав: stryzhko написав:
1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37
До речі, якщо б зараз (а краще - ще вчора) ПриватБанк дозволив би відкривати ОН-ЛАЙН депозит "лоШАРА" - то він би зробив би всіх разом!!!
Так, як військові "бойові", переважно отримують саме на картку привату!
,https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5466251#p5466251
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:46
Успіх написав:
https://radiotrek.rv.ua/news/pensioneri-mozhut-otrimati-dopomogu-do-pensiyi-u-rozmiri-2220-grn_292442.html
всі в курсі:
більшість відділень банків забита толпами пенсіонерів, які займають черги у декілька банків одночасно. Черги в банках на регістрацію онлайн на сайті Єдопомога. Тому більшість працівників банків пару днів майже тільки цим й займаються
Як мінімум, безкінечно відповідають на пенсіонерські запитання.
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