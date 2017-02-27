stryzhko написав:1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37
До речі, якщо б зараз (а краще - ще вчора) ПриватБанк дозволив би відкривати ОН-ЛАЙН депозит "лоШАРА" - то він би зробив би всіх разом!!! Так, як військові "бойові", переважно отримують саме на картку привату!
Успіх написав:https://radiotrek.rv.ua/news/pensioneri-mozhut-otrimati-dopomogu-do-pensiyi-u-rozmiri-2220-grn_292442.html
всі в курсі: більшість відділень банків забита толпами пенсіонерів, які займають черги у декілька банків одночасно. Черги в банках на регістрацію онлайн на сайті Єдопомога. Тому більшість працівників банків пару днів майже тільки цим й займаються Як мінімум, безкінечно відповідають на пенсіонерські запитання.
Успіх написав:https://radiotrek.rv.ua/news/pensioneri-mozhut-otrimati-dopomogu-do-pensiyi-u-rozmiri-2220-grn_292442.html
всі в курсі: більшість відділень банків забита толпами пенсіонерів, які займають черги у декілька банків одночасно. Черги в банках на регістрацію онлайн на сайті Єдопомога. Тому більшість працівників банків пару днів майже тільки цим й займаються Як мінімум, безкінечно відповідають на пенсіонерські запитання.
Ажіотаж чималий, але все ж таки є деякі критерії:
Теоретично подати заявку на отримання виплат може будь-хто. Але Мінсоцполітики наголошує, що запити від міжнародних організацій, як правило, мають декілька критеріїв. Наприклад, це пенсіонер-переселенець або пенсіонер з інвалідністю, малозабезпечений пенсіонер (з пенсією менше ніж 3000 грн) тощо. https://zaxid.net/statti_tag50974/
stryzhko написав:1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37
До речі, якщо б зараз (а краще - ще вчора) ПриватБанк дозволив би відкривати ОН-ЛАЙН депозит "лоШАРА" - то він би зробив би всіх разом!!! Так, як військові "бойові", переважно отримують саме на картку привату!
Нацбанк заборонив обмінникам (окрім банків) виставляти табло з курсом валют
«Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.»
antey1969 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/29/689811/ Вот оно как! Оказывается, в росте курса доллара виноваты злые обменки. Таблички с курсами теперь объявлены злейшими врагами Нацбанка. Похоже, ситуация совсем печальная, раз пошли настолько примитивные отмазки.