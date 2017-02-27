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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9766976797689769>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:36

  Успіх написав:
  stryzhko написав:1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37

До речі, якщо б зараз (а краще - ще вчора) ПриватБанк дозволив би відкривати ОН-ЛАЙН депозит "лоШАРА" - то він би зробив би всіх разом!!! :D
Так, як військові "бойові", переважно отримують саме на картку привату!

Успіх,
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5466251#p5466251
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:46

  Успіх написав:https://radiotrek.rv.ua/news/pensioneri-mozhut-otrimati-dopomogu-do-pensiyi-u-rozmiri-2220-grn_292442.html
всі в курсі:
більшість відділень банків забита толпами пенсіонерів, які займають черги у декілька банків одночасно. Черги в банках на регістрацію онлайн на сайті Єдопомога. Тому більшість працівників банків пару днів майже тільки цим й займаються :mrgreen: Як мінімум, безкінечно відповідають на пенсіонерські запитання.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:56

  flysoulfly написав:
  Успіх написав:https://radiotrek.rv.ua/news/pensioneri-mozhut-otrimati-dopomogu-do-pensiyi-u-rozmiri-2220-grn_292442.html
всі в курсі:
більшість відділень банків забита толпами пенсіонерів, які займають черги у декілька банків одночасно. Черги в банках на регістрацію онлайн на сайті Єдопомога. Тому більшість працівників банків пару днів майже тільки цим й займаються :mrgreen: Як мінімум, безкінечно відповідають на пенсіонерські запитання.

Ажіотаж чималий, але все ж таки є деякі критерії:
Теоретично подати заявку на отримання виплат може будь-хто. Але Мінсоцполітики наголошує, що запити від міжнародних організацій, як правило, мають декілька критеріїв. Наприклад, це пенсіонер-переселенець або пенсіонер з інвалідністю, малозабезпечений пенсіонер (з пенсією менше ніж 3000 грн) тощо.
https://zaxid.net/statti_tag50974/

Банківських працівників щиро шкода.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:12

  ramaz написав:
  Успіх написав:
  stryzhko написав:1% - то для пересічних. А для Героїв-Успіхів, які захищають країну курс залишать на поточному рівні в 37

До речі, якщо б зараз (а краще - ще вчора) ПриватБанк дозволив би відкривати ОН-ЛАЙН депозит "лоШАРА" - то він би зробив би всіх разом!!! :D
Так, як військові "бойові", переважно отримують саме на картку привату!

Успіх,
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5466251#p5466251

О, це вже щось!
Почекаємо👍
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:41

  stryzhko написав:
Нацбанк заборонив обмінникам (окрім банків) виставляти табло з курсом валют

«Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.»


Нагадало фільм не дивіться вгору https://kinobaza.com.ua/titles/dont-look-up-2021
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:46

  stryzhko написав:
Успіх написав:1. Напевно, так і не появився онлайн депо "лоШАРА" :D

З понеділка все буде, як і просили, правда не приват.

Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит.
Це те, що дозволив НБУ.

Жодних доп.комісій. За курсами у застосунку.


Плохо, что не за курсами НБУ :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:55

  antey1969 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/29/689811/
Вот оно как!
Оказывается, в росте курса доллара виноваты злые обменки. Таблички с курсами теперь объявлены злейшими врагами Нацбанка.
Похоже, ситуация совсем печальная, раз пошли настолько примитивные отмазки.



Заборонити показувати курс на вуличних табло це геніальна ідея. Це не якась Гонтарєва, яка реформувала банківську систему. Це ж дуже прогресивно, люди не бачать курс і менше хвилюються.
https://twitter.com/jozefkneht1?ref_src ... r%5Eauthor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:03

Ще можна на заправках ціну на бензин не писати,а то теж багато кого нервує
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  Alex2006 написав:
  asti написав:А доллар-то хорошо пошёл!
Мой прогноз о 40 на следующей неделе
продолжает реализовываться//)

Да стандартная стрижка выходного дня, какие 40) Просто олени на саморазогреве на тонком рынке, бывает, проходили не раз :)

Ви праві! Які 40… Сьогодні вдень здавав по 42! Під вечір проїжджав, то бачив опустилися аж на 20 копійок!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

- Мойше, а то ви знаете, какой сейчас курс на Дерибасовской возле магазина тети Сони?
- А почему нет?! Сорок два на сорок три.
- А ви их спрашивали?
- Спрашивали.
- И шо они вам сказали? )))))))))))))
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