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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9766976797689769
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:24

  Игорь Алексеевич написав:Середина лета.
Дол. показал, что будет до конца августа в рамках 35,5 - 36.5 стоять.
Осень и зима будет одна из самых сложных с начало 90-х. в стране, можем увидеть цифру 38-40

Да прикольно… Ви не пробували сценарії для «Дизель - шоу» писати?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:29

  sequence написав:
  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Середина лета.
Дол. показал, что будет до конца августа в рамках 35,5 - 36.5 стоять.
Осень и зима будет одна из самых сложных с начало 90-х. в стране, можем увидеть цифру 38-40

Масштабы мирного времени. Курс уже в этом году сходит на 55.
Резервы с каждым месяцем тают, а вы о коридорах.

может и не сходит. У людей гривны нет, не за что брать импорт и доллар.
Судьба экономики решается на поле боя

Сьогодні був по справах в «Універсал банку»… Переді мною парочка пенсіонерів купувала 4200 доларів… Прикольно прийшли чи приіхали з гривнею в целофановому пакеті, правда чорному, не було видно, що в ньому! Гроші в людей є…
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:37

Qwerty а что универсал продает наличку? По 41,70?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:42

  somilitark написав:
  Amat написав:Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:

З.Ы.: Если Фурса говорит:

"Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра"

«Зараз дуже багато шуму, але 40 [грн за долар] — це девальвація приблизно на 30%. Враховуючи, що у нас уже пів року йде війна, враховуючи втрати для української економіки, думаю, що це дуже оптимістична цифра. Тим паче коли ми порівнюємо з тим, що відбувається у світі», — зазначив Фурса."

[url]Значит скоро откат[/url]((((-:

Ви пару тижнів назад жаліли, що не здали по 37.80, зуб давали, що точно буде дешевше, правда постфактум, коли вже долар впав ближче до 37, сподіваюсь ви встигли здати по 37.20?

Зараз виходить даєте пораду трохи вирівняту середню і здати по 41.50?

І точно також ви знову як завжди впевнені "що буде дешевше".
Дуже корисні поради, ми всі будемо чекати продовження серії аж занадто корисних порад.


Пане, somilitark

1. Так, килька тіжнив тому я таке казав. Але, наскилькі я пам'ятаю, писля цього такі був "откат"
2. Я вам більше скажу, що я навить не певен, що писля цього відкату я бі прійняв рішення вчасно відкупитись
3. Я вам ще більше скажу - я завис у гривні на даний момент на "пачку". Яку я не встиг конвертнути ні по 37. ні по 39, ні навіть по 40....

Але причина для мене лише в тому, що я працюю і в мене просто нема часу бігати по кіосках. Якби був онлайн обмін я зробив би так як написав. Як і завжди роблю останні кілька років. Навіть коли не дуже вдало...

І пишу я це лише для "фану". Бо інакше нащо цей форум...

Без образ, але всі ваші прогнози завжди з горизонтом півроку-рік (щонайменше). І не мають жодного відношення до валютних "спекуляцій", задля яких, на мою думку, цей форум і створювався.
З.И.: Тобто і єжу зрозуміло, що за рік-два курс буде вищий. Але якщо це вдолблювати читачам кожного тижня/місяця це жодним чином не допомагає їм заощаджувати і тим паче заробляти на валютних коливаннях...
Я і до вас 20 років знав, що зберігати потрібно у валюті... Але це ніяким чином не допомогало мені заробляти саме на коливаннях та крос-курсах.
Без образ. Бо ви праві - колись, доллар буде по 50.

З.И.И: Якщо ви побачите в моєму тексті переплутані букві "і" та "и" - прошу віднестись з розумінням, на макбуці воні змінені місцями, а пальці "стукають по клаві" на автоматі
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:53

  V2 написав:
  antey1969 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/29/689811/
Вот оно как!
Оказывается, в росте курса доллара виноваты злые обменки. Таблички с курсами теперь объявлены злейшими врагами Нацбанка.
Похоже, ситуация совсем печальная, раз пошли настолько примитивные отмазки.



Заборонити показувати курс на вуличних табло це геніальна ідея. Це не якась Гонтарєва, яка реформувала банківську систему. Це ж дуже прогресивно, люди не бачать курс і менше хвилюються.
https://twitter.com/jozefkneht1?ref_src ... r%5Eauthor



Поки всі не розігнали нову зраду додам - там не тільки про "вивіски", там ще й про камери, контроль (реєстрацію) кімнат дездійснюються операції та, здається звітність перед НБУ по касових операціях.
Простіше кажучі - це про посилення контролю за обігом "налічки"
І мені зрозуміло чому...
Але не певен (м'яко кажучі) що це допоможе. Скоріше створить паузу на кілька тижнів (покі не з'явдяться зовсім чорні каси)
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:52

Amat

Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.

Меня удивляет другое... Вообще то продажа запрещена? Тогда какого их вообще не закроют...
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 04:50

  Andrey2512 написав:Amat

Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.

Меня удивляет другое... Вообще то продажа запрещена? Тогда какого их вообще не закроют...


Ану ша. Там нужные люди деньги зарабатывают.
Волинь
 
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