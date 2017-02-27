Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:42

somilitark написав: Amat написав: Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:



З.Ы.: Если Фурса говорит:



"Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра"



«Зараз дуже багато шуму, але 40 [грн за долар] — це девальвація приблизно на 30%. Враховуючи, що у нас уже пів року йде війна, враховуючи втрати для української економіки, думаю, що це дуже оптимістична цифра. Тим паче коли ми порівнюємо з тим, що відбувається у світі», — зазначив Фурса."



[url]Значит скоро откат[/url]((((-: Пора сливать баксики... кто успеет конечно (-:З.Ы.: Если Фурса говорит:"Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра"«Зараз дуже багато шуму, але 40 [грн за долар] — це девальвація приблизно на 30%. Враховуючи, що у нас уже пів року йде війна, враховуючи втрати для української економіки, думаю, що це дуже оптимістична цифра. Тим паче коли ми порівнюємо з тим, що відбувається у світі», — зазначив Фурса."[url]Значит скоро откат[/url]((((-:

Ви пару тижнів назад жаліли, що не здали по 37.80, зуб давали, що точно буде дешевше, правда постфактум, коли вже долар впав ближче до 37, сподіваюсь ви встигли здати по 37.20?



Зараз виходить даєте пораду трохи вирівняту середню і здати по 41.50?



І точно також ви знову як завжди впевнені "що буде дешевше".

Дуже корисні поради, ми всі будемо чекати продовження серії аж занадто корисних порад. Ви пару тижнів назад жаліли, що не здали по 37.80, зуб давали, що точно буде дешевше, правда постфактум, коли вже долар впав ближче до 37, сподіваюсь ви встигли здати по 37.20?Зараз виходить даєте пораду трохи вирівняту середню і здати по 41.50?І точно також ви знову як завжди впевнені "що буде дешевше".Дуже корисні поради, ми всі будемо чекати продовження серії аж занадто корисних порад.

Пане, somilitark1. Так, килька тіжнив тому я таке казав. Але, наскилькі я пам'ятаю, писля цього такі був "откат"2. Я вам більше скажу, що я навить не певен, що писля цього відкату я бі прійняв рішення вчасно відкупитись3. Я вам ще більше скажу - я завис у гривні на даний момент на "пачку". Яку я не встиг конвертнути ні по 37. ні по 39, ні навіть по 40....Але причина для мене лише в тому, що я працюю і в мене просто нема часу бігати по кіосках. Якби був онлайн обмін я зробив би так як написав. Як і завжди роблю останні кілька років. Навіть коли не дуже вдало...І пишу я це лише для "фану". Бо інакше нащо цей форум...Без образ, але всі ваші прогнози завжди з горизонтом півроку-рік (щонайменше). І не мають жодного відношення до валютних "спекуляцій", задля яких, на мою думку, цей форум і створювався.З.И.: Тобто і єжу зрозуміло, що за рік-два курс буде вищий. Але якщо це вдолблювати читачам кожного тижня/місяця це жодним чином не допомагає їм заощаджувати і тим паче заробляти на валютних коливаннях...Я і до вас 20 років знав, що зберігати потрібно у валюті... Але це ніяким чином не допомогало мені заробляти саме на коливаннях та крос-курсах.Без образ. Бо ви праві - колись, доллар буде по 50.З.И.И: Якщо ви побачите в моєму тексті переплутані букві "і" та "и" - прошу віднестись з розумінням, на макбуці воні змінені місцями, а пальці "стукають по клаві" на автоматі