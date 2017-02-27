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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 08:42
UA написав:
Зря недооцениваете эффективность запрета
показывать курс доллара на табло.
И в чём же эта эффективность, позвольте полюбопытствовать? Все, кто продает/покупает объемы валюты смотрят курсА
в интернете, а курс на табло им до лампочки)) Чем больше будет всяких запретов, ограничений и "рекомендаций" тем сильнее это будет давить на курс))
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asti
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Додано: Суб 30 лип, 2022 08:56
Игорь Алексеевич написав:
Табло, далее паспорта, новшество ввести-деку с налоговой. Да и вообще дол.враг народа.
Может у нас произошёл переворот и изменилась политика партии??? - скоро увидим рубли(((
Или может Лера вернулась))
Згадайте про податок на купівлю валюти, але був не довго.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:05
Amat написав:
З.И.И: Якщо ви побачите в моєму тексті переплутані букві "і" та "и" - прошу віднестись з розумінням, на макбуці воні змінені місцями, а пальці "стукають по клаві" на автоматі
Шановний Амат. Все норм. Не беріть близько до серця.
Я взагалі в ОВДП, спочатку було важко, але зараз вже все одно, головне вижити в цій війні.
Всі говорять про котирування наших євробондів по ціні 20% від номіналу, можливо хтось і Овдп хоче скинути по 1/5 ціни, то я б ще ризикнув, пан або пропав, сподіваюсь все буде добре і чудово, хай щастить колего.
П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.
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somilitark
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:06
UA написав:
Зря недооцениваете эффективность запрета показывать курс доллара на табло.
Думаю вчера вечером был локальный пик.
Со следующей недели начнется коррекция на пару гривен.
Если к программе доллар по 36,6 присоединится Приват, коррекция будет на 5 грн. .
+1, коли депо на 3 міс буде можливість поповнювати онлайн, всі будуть в касі оленям продавати по 41 і перевкладати по 36.6 з урахуванням напливу продажу на готівковому ринку , курс швидко стабілізується
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xio13
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:08
UA написав:
Если к программе доллар по 36,6 присоединится Приват, коррекция будет на 5 грн. .
В мене в райцентрі з 6 відділень привату зосталось 2 і вони перебували в осаді пенсіонерів за гіпотетичною допомогою. Ще якусь додаткову програму в приват це класно.
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Ой+
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:08
Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.
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UA
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:10
xio13 написав:
всі будуть в касі оленям продавати по 41 і перевкладати по 36.6
Олени будут те, кто купит по 41 грн)) За их счёт и будет весь банкет )
asti написав:
Все, кто продает/покупает объемы валюты смотрят курсА
Да все ходят и смотрят курс ) И впадают в панику. А подойти и спросить на кассе решатся не все, так как нет намерения купить.
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Andrey2512
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:10
somilitark написав: Amat написав:
З.И.И: Якщо ви побачите в моєму тексті переплутані букві "і" та "и" - прошу віднестись з розумінням, на макбуці воні змінені місцями, а пальці "стукають по клаві" на автоматі
Шановний Амат. Все норм. Не беріть близько до серця.
Я взагалі в ОВДП, спочатку було важко, але зараз вже все одно, головне вижити в цій війні.
Всі говорять про котирування наших євробондів по ціні 20% від номіналу, можливо хтось і Овдп хоче скинути по 1/5 ціни, то я б ще ризикнув, пан або пропав, сподіваюсь все буде добре і чудово, хай щастить колего.
П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.
Тримайтесь. Колись це все закінчиться. І так, зараз вижити найголовніше!
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Amat
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:12
Заборона курсів на вуличних табло, а КІТ чомусь і на сайті не відображає.
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Zochan
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:21
UA написав:
Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.
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Тепер таблички з курсами дозволити повісити на дверях воєнкоматів і лише там продавати по курсу НБУ!👍
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