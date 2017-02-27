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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9768976997709771>
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:42

  UA написав:Зря недооцениваете эффективность запрета
показывать курс доллара на табло.
И в чём же эта эффективность, позвольте полюбопытствовать? Все, кто продает/покупает объемы валюты смотрят курсА
в интернете, а курс на табло им до лампочки)) Чем больше будет всяких запретов, ограничений и "рекомендаций" тем сильнее это будет давить на курс))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Табло, далее паспорта, новшество ввести-деку с налоговой. Да и вообще дол.враг народа.
Может у нас произошёл переворот и изменилась политика партии??? - скоро увидим рубли((( :shock:
Или может Лера вернулась)) :P
Згадайте про податок на купівлю валюти, але був не довго.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:05

  Amat написав:З.И.И: Якщо ви побачите в моєму тексті переплутані букві "і" та "и" - прошу віднестись з розумінням, на макбуці воні змінені місцями, а пальці "стукають по клаві" на автоматі

Шановний Амат. Все норм. Не беріть близько до серця.
Я взагалі в ОВДП, спочатку було важко, але зараз вже все одно, головне вижити в цій війні.
Всі говорять про котирування наших євробондів по ціні 20% від номіналу, можливо хтось і Овдп хоче скинути по 1/5 ціни, то я б ще ризикнув, пан або пропав, сподіваюсь все буде добре і чудово, хай щастить колего.
П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:06

  UA написав:Зря недооцениваете эффективность запрета показывать курс доллара на табло.
Думаю вчера вечером был локальный пик.

Со следующей недели начнется коррекция на пару гривен.
Если к программе доллар по 36,6 присоединится Приват, коррекция будет на 5 грн. .


+1, коли депо на 3 міс буде можливість поповнювати онлайн, всі будуть в касі оленям продавати по 41 і перевкладати по 36.6 з урахуванням напливу продажу на готівковому ринку , курс швидко стабілізується
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:Если к программе доллар по 36,6 присоединится Приват, коррекция будет на 5 грн. .

В мене в райцентрі з 6 відділень привату зосталось 2 і вони перебували в осаді пенсіонерів за гіпотетичною допомогою. Ще якусь додаткову програму в приват це класно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:08

Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  xio13 написав:всі будуть в касі оленям продавати по 41 і перевкладати по 36.6

Олени будут те, кто купит по 41 грн)) За их счёт и будет весь банкет )
  asti написав:Все, кто продает/покупает объемы валюты смотрят курсА

Да все ходят и смотрят курс ) И впадают в панику. А подойти и спросить на кассе решатся не все, так как нет намерения купить.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:10

  somilitark написав:
  Amat написав:З.И.И: Якщо ви побачите в моєму тексті переплутані букві "і" та "и" - прошу віднестись з розумінням, на макбуці воні змінені місцями, а пальці "стукають по клаві" на автоматі

Шановний Амат. Все норм. Не беріть близько до серця.
Я взагалі в ОВДП, спочатку було важко, але зараз вже все одно, головне вижити в цій війні.
Всі говорять про котирування наших євробондів по ціні 20% від номіналу, можливо хтось і Овдп хоче скинути по 1/5 ціни, то я б ще ризикнув, пан або пропав, сподіваюсь все буде добре і чудово, хай щастить колего.
П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.


Тримайтесь. Колись це все закінчиться. І так, зараз вижити найголовніше!
Amat
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Заборона курсів на вуличних табло, а КІТ чомусь і на сайті не відображає.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:21

Я б так точно зробив!)))

  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

👍 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тепер таблички з курсами дозволити повісити на дверях воєнкоматів і лише там продавати по курсу НБУ!👍 :mrgreen:
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