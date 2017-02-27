Додано: Суб 30 лип, 2022 09:48

Текущий рост курса больше 40 грн в очередной раз выявил ряд интересных моментов, которые в очередной раз подтверждают, что обоснованное прогнозирование курса в короткой перспективе – нереализуемая задача. Из серии, давайте угадаем, что сейчас выпадет – красное или черное.



Одна из причин этого, что курс только наполовину зависит от экономических расчетов, а наполовину – от психологии восприятия населением и бизнесом. Поэтому вполне возможен кумулятивный эффект – НБУ эмитирует гривну, а в целом это незаметно для большинства, а в какой-то момент, когда сложится много факторов – все такие йопта, надо срочно покупать бакс по схеме – все покупают, и я куплю. (это не в привязке к текущей ситуации, а взагали)



Основная причина неожиданности роста – это то, что в происходящее на безнале наоборот должно укреплять доллар. Эмиссия в июле по сравнению с июнем – 30 ярдов грн против 105. Поток гривны из казначейства сильно уменьшился, почти пересох. Как следствие продажа валюты на межбанке существенно снизилась. Вот впервые даже НБУ пришлось выкупать валюту. После увеличения официального курса поступления денег от экспортеров всяко должны были вырасти – хотя это не очень критичный фактор – бизнес все равно заводит деньги не под курс, а по необходимости.



А наличный курс взял и вырос.

Какие возможные причины? Только допущения.

Возможно, существенное снижение карточного туризма – а явление имело место быть – действительно привело к дефициту наличной валюты.



Фактор выплат военным? – ну не показывают отчеты существенного перетока денег в кеш.



Повышение официального курса? – увязка только вербальная, не вижу обоснованной взаимосвязи, почему рост курса НБУ должен приводить к росту наличного курса.



А что будет дальше – хз. Сам по себе курс 40 не является каким-то необычным при общей ситуации в стране.

Но стремительный рост скорей всего необоснован, почему будет какой-то откат. Курс НБУ 36 на тек момент как по мне является более менее адекватным для ориентира в летней перспективе. Опять же, возможно пойдет валюта за сельхоз – напоминаю август-сентябрь пиковые месяца.

Ниже 36 не ожидаю.