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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9769977097719772>
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:30

Запорожье
USD/UAH 42/42.4
EUR/UAH 42.5/43
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:32

Бізнес, закутавшись у простирадло, з цвинтаря вилазити не хо

  somilitark написав:це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот

Я вчора писав, що не наважився запитати знайому про її бізнес при такому курсі - не хотів дратувати...
Але, все ж таки потім запитав))
І от що вона мені відповіла по Вайберу (торгує дитячим взуттям)
=====
"На що мені переписувати ціни? На старі залишки - їх хоч би так продати, а нема кому((
З нового товару замовила кілька ростовок турецьких кросівок, ще в вівторок - по 40 грн долар рахували, а сьогодні 43. Людей нуль. Навіть нема на кому нові ціни випробувати😉"

І ще вона написала про бізнес її сусідки:

"Швидко ціна міняється в (ім'я я видалив) Вона і постілі кілька разів вже підвищила, а те, що отримує в доларах ( килими, покривала…) щодня перераховує. Сьогодні, наприклад, прийшли люди, яким вона кілька днів тому казала за покривало 600 грн, а сьогодні 650. Вони сильно возмущались і пішли до когось брати дешевше, хоч не такого кольору, як хотіли"

Отакі то бізнес-справи...
ДумайТЕ!
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:38

  Andrey2512 написав: Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.


Чисто психологически теперь будут давить очереди в обменки из желающих узнать какой там курс
Good Kid
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Текущий рост курса больше 40 грн в очередной раз выявил ряд интересных моментов, которые в очередной раз подтверждают, что обоснованное прогнозирование курса в короткой перспективе – нереализуемая задача. Из серии, давайте угадаем, что сейчас выпадет – красное или черное.

Одна из причин этого, что курс только наполовину зависит от экономических расчетов, а наполовину – от психологии восприятия населением и бизнесом. Поэтому вполне возможен кумулятивный эффект – НБУ эмитирует гривну, а в целом это незаметно для большинства, а в какой-то момент, когда сложится много факторов – все такие йопта, надо срочно покупать бакс по схеме – все покупают, и я куплю. (это не в привязке к текущей ситуации, а взагали)

Основная причина неожиданности роста – это то, что в происходящее на безнале наоборот должно укреплять доллар. Эмиссия в июле по сравнению с июнем – 30 ярдов грн против 105. Поток гривны из казначейства сильно уменьшился, почти пересох. Как следствие продажа валюты на межбанке существенно снизилась. Вот впервые даже НБУ пришлось выкупать валюту. После увеличения официального курса поступления денег от экспортеров всяко должны были вырасти – хотя это не очень критичный фактор – бизнес все равно заводит деньги не под курс, а по необходимости.

А наличный курс взял и вырос.
Какие возможные причины? Только допущения.
Возможно, существенное снижение карточного туризма – а явление имело место быть – действительно привело к дефициту наличной валюты.

Фактор выплат военным? – ну не показывают отчеты существенного перетока денег в кеш.

Повышение официального курса? – увязка только вербальная, не вижу обоснованной взаимосвязи, почему рост курса НБУ должен приводить к росту наличного курса.

А что будет дальше – хз. Сам по себе курс 40 не является каким-то необычным при общей ситуации в стране.
Но стремительный рост скорей всего необоснован, почему будет какой-то откат. Курс НБУ 36 на тек момент как по мне является более менее адекватным для ориентира в летней перспективе. Опять же, возможно пойдет валюта за сельхоз – напоминаю август-сентябрь пиковые месяца.
Ниже 36 не ожидаю.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:52

  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.


И Леру назначить ответственной по курсу для ВСУ)) :P :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:09

Shaman
Короче, все необоснованно.
Курс будет прибит гвоздями к 36.
СХ нам поможет.
НБУ - молодец.
Обменки - пятая колонна.
Население - параноики.
Занавес...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:18

  antey1969 написав:Shaman
Короче, все необоснованно.
Курс будет прибит гвоздями к 36.
СХ нам поможет.
НБУ - молодец.
Обменки - пятая колонна.
Население - параноики.
Занавес...

Ваше видение такое? - ну ок.

мой текст не об этом ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:19

  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

Чего уже полумеры? Сразу на передок валютный банкомат)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:28

  Успіх написав:
  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

👍 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тепер таблички з курсами дозволити повісити на дверях воєнкоматів і лише там продавати по курсу НБУ!👍 :mrgreen:
Ну і буде кілометрова черга. Хто не бажає воювати - військоматів не лякається і насильно не мобілізується
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

AG_ написав:
Ой+ написав:
  Andrey2512 написав:Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.

В магазинах також варто познімати цінники, продавати за картки, щоб обмежити всяку чорну і сіру готівку, але баланс також не показувати, хіба коли тільки вже 0 залишку.
Не перебільшуйте - зовнішня реклама теж має обмеження, і її треба обмежувати ще більше. Це дійсно впливає на психіку та настрій

Приховування балансу вже реалізовано в багатьох додатках банків, корисна функція.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Тоже удивился когда в Приват24 не нашел расходы по категориям. Зачем давать людям такой не нужный инструмент... Только транзачить и не думать не о чём!

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
Setsib
 
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