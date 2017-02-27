Додано: Суб 30 лип, 2022 10:37

Успіх написав: somilitark написав: це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот

Я вчора писав, що не наважився запитати знайому про її бізнес при такому курсі - не хотів дратувати...

Але, все ж таки потім запитав))

І от що вона мені відповіла по Вайберу (торгує дитячим взуттям)

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"На що мені переписувати ціни? На старі залишки - їх хоч би так продати, а нема кому((

З нового товару замовила кілька ростовок турецьких кросівок, ще в вівторок - по 40 грн долар рахували, а сьогодні 43. Людей нуль. Навіть нема на кому нові ціни випробувати😉"



І ще вона написала про бізнес її сусідки:



"Швидко ціна міняється в (ім'я я видалив) Вона і постілі кілька разів вже підвищила, а те, що отримує в доларах ( килими, покривала…) щодня перераховує. Сьогодні, наприклад, прийшли люди, яким вона кілька днів тому казала за покривало 600 грн, а сьогодні 650. Вони сильно возмущались і пішли до когось брати дешевше, хоч не такого кольору, як хотіли"



Отакі то бізнес-справи...

ДумайТЕ! Я вчора писав, що не наважився запитати знайому про її бізнес при такому курсі - не хотів дратувати...Але, все ж таки потім запитав))І от що вона мені відповіла по Вайберу (торгує дитячим взуттям)====="На що мені переписувати ціни? На старі залишки - їх хоч би так продати, а нема кому((З нового товару замовила кілька ростовок турецьких кросівок, ще в вівторок - по 40 грн долар рахували, а сьогодні 43. Людей нуль. Навіть нема на кому нові ціни випробувати😉"І ще вона написала про бізнес її сусідки:"Швидко ціна міняється в (ім'я я видалив) Вона і постілі кілька разів вже підвищила, а те, що отримує в доларах ( килими, покривала…) щодня перераховує. Сьогодні, наприклад, прийшли люди, яким вона кілька днів тому казала за покривало 600 грн, а сьогодні 650. Вони сильно возмущались і пішли до когось брати дешевше, хоч не такого кольору, як хотіли"Отакі то бізнес-справи...ДумайТЕ!

справи нормальні як для війни...-велика частина втратила роботу (ці люди будуть рахувати майже кожну гривну і для них покривало не в пріоритеті, а ліки, їжа, транспорт)-частина населення з гривною на руках намагається врятувати накопичення покупаючи речі які їм не те що не потрібні, але не терміновіале вони вважають, що нехай так, чим придбати долар по 42/43-частина бухає і ганяє на авто, вчора 4 старі автівки палили гуму і бензин у центрі міста (провонялись на весь мікрорайон)-ресторанів мало працює, але ті що працюють на мають вільних столів, музика лунає навкруги (не дивлячись що вчора загинули 50 воїнів АЗОВА), це 200м від мерії-ціни великі мережи ритейрерів перерахували по курсу 45-46(але є щось по старим цінам і навіть є розпродаж, тобто хапай (Комфи максимальні знижки уночі)))асортимент буде скорочуватись з часом (вважаю, дуже швидко), ризикувати власними коштами без 40% гарантії того що товар буде реалізовано (нехай не так швидко як було, але напротязі 2*time), тобто не за місяць, а за двадля Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)