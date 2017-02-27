somilitark написав:це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот
Я вчора писав, що не наважився запитати знайому про її бізнес при такому курсі - не хотів дратувати... Але, все ж таки потім запитав)) І от що вона мені відповіла по Вайберу (торгує дитячим взуттям) ===== "На що мені переписувати ціни? На старі залишки - їх хоч би так продати, а нема кому(( З нового товару замовила кілька ростовок турецьких кросівок, ще в вівторок - по 40 грн долар рахували, а сьогодні 43. Людей нуль. Навіть нема на кому нові ціни випробувати😉"
І ще вона написала про бізнес її сусідки:
"Швидко ціна міняється в (ім'я я видалив) Вона і постілі кілька разів вже підвищила, а те, що отримує в доларах ( килими, покривала…) щодня перераховує. Сьогодні, наприклад, прийшли люди, яким вона кілька днів тому казала за покривало 600 грн, а сьогодні 650. Вони сильно возмущались і пішли до когось брати дешевше, хоч не такого кольору, як хотіли"
Отакі то бізнес-справи... ДумайТЕ!
справи нормальні як для війни... -велика частина втратила роботу (ці люди будуть рахувати майже кожну гривну і для них покривало не в пріоритеті, а ліки, їжа, транспорт) -частина населення з гривною на руках намагається врятувати накопичення покупаючи речі які їм не те що не потрібні, але не термінові але вони вважають, що нехай так, чим придбати долар по 42/43 -частина бухає і ганяє на авто, вчора 4 старі автівки палили гуму і бензин у центрі міста (провонялись на весь мікрорайон) -ресторанів мало працює, але ті що працюють на мають вільних столів, музика лунає навкруги (не дивлячись що вчора загинули 50 воїнів АЗОВА), це 200м від мерії -ціни великі мережи ритейрерів перерахували по курсу 45-46 (але є щось по старим цінам і навіть є розпродаж, тобто хапай (Комфи максимальні знижки уночі)))
асортимент буде скорочуватись з часом (вважаю, дуже швидко), ризикувати власними коштами без 40% гарантії того що товар буде реалізовано (нехай не так швидко як було, але напротязі 2*time), тобто не за місяць, а за два
для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%) і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 30 лип, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
касательно ликвидности в банковской системе. на утро пятницы ликвидность составила почти 257 ярдов грн - пост за неделю 32,5 ярда грн. основная причина - покупка НБУ валюты на 32 ярда грн.
многовато. какой уровень считать оптимальным? до начала войны ликвидность была 161 ярд грн, из них 63 ярда были на двухнедельных сертификатах. т.е. в обороте было до 100 ярдов грн. думаю сейчас не больше.
оцениваю, что уровень текущей ликвидности - 150-180 ярдов грн. все, что выше может создавать избыточное давление на грн.
А что ещё кто бегает по обменникам?? Я смотрю курсы на минфине и если действит. надо, то созваниваюсь с обменником и подъезжаю. А бегать по городу и смотреть курсы, то привет из прошлого)) Раньше онлайн
Успіх написав:https://radiotrek.rv.ua/news/pensioneri-mozhut-otrimati-dopomogu-do-pensiyi-u-rozmiri-2220-grn_292442.html
всі в курсі: більшість відділень банків забита толпами пенсіонерів, які займають черги у декілька банків одночасно. Черги в банках на регістрацію онлайн на сайті Єдопомога. Тому більшість працівників банків пару днів майже тільки цим й займаються Як мінімум, безкінечно відповідають на пенсіонерські запитання.
Ажіотаж чималий, але все ж таки є деякі критерії:
Теоретично подати заявку на отримання виплат може будь-хто. Але Мінсоцполітики наголошує, що запити від міжнародних організацій, як правило, мають декілька критеріїв. Наприклад, це пенсіонер-переселенець або пенсіонер з інвалідністю, малозабезпечений пенсіонер (з пенсією менше ніж 3000 грн) тощо. https://zaxid.net/statti_tag50974/
Банківських працівників щиро шкода.
Банковские работники и запустили этот флешмоб для выполнения планов