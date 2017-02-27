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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9769977097719772
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:31

  Успіх написав:Дивіться, що я дізнався про депо "лоШАРА" в а-банці
Хто що про це може сказати/поматюкатись?)))))

Моно уже на подходе.
[Переслано из ОГо! (Олег Гороховский)]
Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит.
Це те, що дозволив НБУ.

Жодних доп.комісій. За курсами у застосунку.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:37

  Успіх написав:
  somilitark написав:це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот

Я вчора писав, що не наважився запитати знайому про її бізнес при такому курсі - не хотів дратувати...
Але, все ж таки потім запитав))
І от що вона мені відповіла по Вайберу (торгує дитячим взуттям)
=====
"На що мені переписувати ціни? На старі залишки - їх хоч би так продати, а нема кому((
З нового товару замовила кілька ростовок турецьких кросівок, ще в вівторок - по 40 грн долар рахували, а сьогодні 43. Людей нуль. Навіть нема на кому нові ціни випробувати😉"

І ще вона написала про бізнес її сусідки:

"Швидко ціна міняється в (ім'я я видалив) Вона і постілі кілька разів вже підвищила, а те, що отримує в доларах ( килими, покривала…) щодня перераховує. Сьогодні, наприклад, прийшли люди, яким вона кілька днів тому казала за покривало 600 грн, а сьогодні 650. Вони сильно возмущались і пішли до когось брати дешевше, хоч не такого кольору, як хотіли"

Отакі то бізнес-справи...
ДумайТЕ!


справи нормальні як для війни...
-велика частина втратила роботу (ці люди будуть рахувати майже кожну гривну і для них покривало не в пріоритеті, а ліки, їжа, транспорт)
-частина населення з гривною на руках намагається врятувати накопичення покупаючи речі які їм не те що не потрібні, але не термінові
але вони вважають, що нехай так, чим придбати долар по 42/43
-частина бухає і ганяє на авто, вчора 4 старі автівки палили гуму і бензин у центрі міста (провонялись на весь мікрорайон)
-ресторанів мало працює, але ті що працюють на мають вільних столів, музика лунає навкруги (не дивлячись що вчора загинули 50 воїнів АЗОВА), це 200м від мерії
-ціни великі мережи ритейрерів перерахували по курсу 45-46
(але є щось по старим цінам і навіть є розпродаж, тобто хапай (Комфи максимальні знижки уночі)))

асортимент буде скорочуватись з часом (вважаю, дуже швидко), ризикувати власними коштами без 40% гарантії того що товар буде реалізовано (нехай не так швидко як було, але напротязі 2*time), тобто не за місяць, а за два

для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)
і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 30 лип, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

касательно ликвидности в банковской системе.
на утро пятницы ликвидность составила почти 257 ярдов грн - пост за неделю 32,5 ярда грн. основная причина - покупка НБУ валюты на 32 ярда грн.

многовато. какой уровень считать оптимальным?
до начала войны ликвидность была 161 ярд грн, из них 63 ярда были на двухнедельных сертификатах. т.е. в обороте было до 100 ярдов грн. думаю сейчас не больше.

оцениваю, что уровень текущей ликвидности - 150-180 ярдов грн. все, что выше может создавать избыточное давление на грн.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:44

  Good Kid написав:
  Andrey2512 написав: Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.


Чисто психологически теперь будут давить очереди в обменки из желающих узнать какой там курс


публикують курси в телеге...
народ кмітливий,
а НБУ нагадує казку «Нове вбрання короля»

https://russiahousenews.info/ukraine-war/putin-golyy-koroly
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:01

А что ещё кто бегает по обменникам?? Я смотрю курсы на минфине и если действит. надо, то созваниваюсь с обменником и подъезжаю. А бегать по городу и смотреть курсы, то привет из прошлого))
Раньше онлайн
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:А бегать по городу и смотреть курсы, то привет из прошлого))

Але спортивно :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:05

  AG_ написав:
Ой+ написав:
  Andrey2512 написав:Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.

В магазинах також варто познімати цінники, продавати за картки, щоб обмежити всяку чорну і сіру готівку, але баланс також не показувати, хіба коли тільки вже 0 залишку.
Не перебільшуйте - зовнішня реклама теж має обмеження, і її треба обмежувати ще більше. Це дійсно впливає на психіку та настрій

Приховування балансу вже реалізовано в багатьох додатках банків, корисна функція.


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk


Що я зараз прочитав? Людина думає, що приховування - то корисно... :roll:
Приховування балансу - то для зівак, які заглядають в твій смартфон. Не для тебе)
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А какие нынче курсА?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:13

  Investor_K написав:А какие нынче курсА?

так и хочется ответить цитатой - "предсказанные". :D

но нет, курсА стоят непредсказанные и непредсказуемые ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:25

  Ой+ написав:
  flysoulfly написав:
  Успіх написав:https://radiotrek.rv.ua/news/pensioneri-mozhut-otrimati-dopomogu-do-pensiyi-u-rozmiri-2220-grn_292442.html
всі в курсі:
більшість відділень банків забита толпами пенсіонерів, які займають черги у декілька банків одночасно. Черги в банках на регістрацію онлайн на сайті Єдопомога. Тому більшість працівників банків пару днів майже тільки цим й займаються :mrgreen: Як мінімум, безкінечно відповідають на пенсіонерські запитання.

Ажіотаж чималий, але все ж таки є деякі критерії:
Теоретично подати заявку на отримання виплат може будь-хто. Але Мінсоцполітики наголошує, що запити від міжнародних організацій, як правило, мають декілька критеріїв. Наприклад, це пенсіонер-переселенець або пенсіонер з інвалідністю, малозабезпечений пенсіонер (з пенсією менше ніж 3000 грн) тощо.
https://zaxid.net/statti_tag50974/

Банківських працівників щиро шкода.

Банковские работники и запустили этот флешмоб для выполнения планов
Грйс-мэн
 
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