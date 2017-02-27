Моно уже на подходе.
[Переслано из ОГо! (Олег Гороховский)]
Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит.
Це те, що дозволив НБУ.
Жодних доп.комісій. За курсами у застосунку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:31
Моно уже на подходе.
[Переслано из ОГо! (Олег Гороховский)]
Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит.
Це те, що дозволив НБУ.
Жодних доп.комісій. За курсами у застосунку.
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:37
справи нормальні як для війни...
-велика частина втратила роботу (ці люди будуть рахувати майже кожну гривну і для них покривало не в пріоритеті, а ліки, їжа, транспорт)
-частина населення з гривною на руках намагається врятувати накопичення покупаючи речі які їм не те що не потрібні, але не термінові
але вони вважають, що нехай так, чим придбати долар по 42/43
-частина бухає і ганяє на авто, вчора 4 старі автівки палили гуму і бензин у центрі міста (провонялись на весь мікрорайон)
-ресторанів мало працює, але ті що працюють на мають вільних столів, музика лунає навкруги (не дивлячись що вчора загинули 50 воїнів АЗОВА), це 200м від мерії
-ціни великі мережи ритейрерів перерахували по курсу 45-46
(але є щось по старим цінам і навіть є розпродаж, тобто хапай (Комфи максимальні знижки уночі)))
асортимент буде скорочуватись з часом (вважаю, дуже швидко), ризикувати власними коштами без 40% гарантії того що товар буде реалізовано (нехай не так швидко як було, але напротязі 2*time), тобто не за місяць, а за два
для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)
і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 30 лип, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
касательно ликвидности в банковской системе.
на утро пятницы ликвидность составила почти 257 ярдов грн - рост за неделю 32,5 ярда грн. основная причина - покупка НБУ валюты на 32 ярда грн.
многовато. какой уровень считать оптимальным?
до начала войны ликвидность была 161 ярд грн, из них 63 ярда были на двухнедельных сертификатах. т.е. в обороте было до 100 ярдов грн. думаю сейчас не больше.
оцениваю, что уровень текущей ликвидности - 150-180 ярдов грн. все, что выше может создавать избыточное давление на грн.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 лип, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:44
публикують курси в телеге...
народ кмітливий,
а НБУ нагадує казку «Нове вбрання короля»
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:01
А что ещё кто бегает по обменникам?? Я смотрю курсы на минфине и если действит. надо, то созваниваюсь с обменником и подъезжаю. А бегать по городу и смотреть курсы, то привет из прошлого))
Раньше онлайн
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Але спортивно
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:05
Що я зараз прочитав? Людина думає, що приховування - то корисно...
Приховування балансу - то для зівак, які заглядають в твій смартфон. Не для тебе)
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А какие нынче курсА?
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:13
так и хочется ответить цитатой - "предсказанные".
но нет, курсА нынче стоят непредсказанные и непредсказуемые
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 лип, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:25
Банковские работники и запустили этот флешмоб для выполнения планов
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