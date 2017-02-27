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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9770977197729773
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:32

  AG_ написав:Приховування балансу вже реалізовано в багатьох додатках банків, корисна функція.

Это не для "сохранения нервов", а для приватности. Например если пользуешься приложением в людных местах
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:33

  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

Тогда разрыв между официалом и неофициалом будет в разы
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Чего уже полумеры? Сразу на передок валютный банкомат)

Ні, зарплату і премії видавати при виконанні плану по деокупації у визначеному місці в теперішніх тилах ворога. Просунулись - отримали.
  Грйс-мэн написав:Банковские работники и запустили этот флешмоб для выполнения планов

Деякі пенси ще уникали карточок, а тут їх мотивують отримати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

підкажіть хто в курсі, якщо я відправлю зараз вестерн чи маніграм в Україну, його зможуть забрати в євро, чи тільки грн? дякую.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:54

  DmitryK написав:підкажіть хто в курсі, якщо я відправлю зараз вестерн чи маніграм в Україну, його зможуть забрати в євро, чи тільки грн? дякую.

Если получать именно как перевод в кассе банка - то вроде бы выдадут гривну. А если к примеру есть валютная карта привата и оформить прием перевода в п24 на нее, а потом заказать в п24 валюту - то снять с карты наличные потом можно в валюте. По крайней мере мой знакомый сделал именно так, поскольку когда он просто подошел к кассе в надежде получить валюту ему пытались выдать перевод гривнами
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:35

Бізнес із середини©

  prodigy написав:для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)
і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)

Почну з кінця...
Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить?
Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!

Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес" :D
Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити оренду!

п.с.
А от думаю, що бізнес Черняка в Україні не дуже погіршився :mrgreen: а може, навіть, і покращився! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:47

  prodigy написав:

публикують курси в телеге...
народ кмітливий,
а НБУ нагадує казку «Нове вбрання короля»

https://russiahousenews.info/ukraine-war/putin-golyy-koroly

В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌

🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****

🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.

✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:49

  Rack написав:
  prodigy написав:

публикують курси в телеге...
народ кмітливий,
а НБУ нагадує казку «Нове вбрання короля»

https://russiahousenews.info/ukraine-war/putin-golyy-koroly

В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌

🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****

🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.

✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️



это где такая дичь? :lol:
это что получается, доставать дисковой телефон и перезванивать каждый час теперь ?
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Alex2007
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