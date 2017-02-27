Это не для "сохранения нервов", а для приватности. Например если пользуешься приложением в людных местах
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:32
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:33
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ні, зарплату і премії видавати при виконанні плану по деокупації у визначеному місці в теперішніх тилах ворога. Просунулись - отримали.
Деякі пенси ще уникали карточок, а тут їх мотивують отримати.
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
підкажіть хто в курсі, якщо я відправлю зараз вестерн чи маніграм в Україну, його зможуть забрати в євро, чи тільки грн? дякую.
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:54
Если получать именно как перевод в кассе банка - то вроде бы выдадут гривну. А если к примеру есть валютная карта привата и оформить прием перевода в п24 на нее, а потом заказать в п24 валюту - то снять с карты наличные потом можно в валюте. По крайней мере мой знакомый сделал именно так, поскольку когда он просто подошел к кассе в надежде получить валюту ему пытались выдать перевод гривнами
Додано: Суб 30 лип, 2022 12:35
Бізнес із середини©
Почну з кінця...
Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить?
Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!
Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес"
Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити оренду!
п.с.
А от думаю, що бізнес Черняка в Україні не дуже погіршився а може, навіть, і покращився!
Додано: Суб 30 лип, 2022 12:47
В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌
🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****
🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.
✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️
Додано: Суб 30 лип, 2022 12:49
это где такая дичь?
это что получается, доставать дисковой телефон и перезванивать каждый час теперь ?
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