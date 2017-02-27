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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:32
AG_ написав:
Приховування балансу вже реалізовано в багатьох додатках банків, корисна функція.
Это не для "сохранения нервов", а для приватности. Например если пользуешься приложением в людных местах
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:33
UA написав:
Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.
Тогда разрыв между официалом и неофициалом будет в разы
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:34
Ромасик написав:
Чего уже полумеры? Сразу на передок валютный банкомат)
Ні, зарплату і премії видавати при виконанні плану по деокупації у визначеному місці в теперішніх тилах ворога. Просунулись - отримали.
Грйс-мэн написав:
Банковские работники и запустили этот флешмоб для выполнения планов
Деякі пенси ще уникали карточок, а тут їх мотивують отримати.
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Ой+
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:44
підкажіть хто в курсі, якщо я відправлю зараз вестерн чи маніграм в Україну, його зможуть забрати в євро, чи тільки грн? дякую.
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DmitryK
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:54
DmitryK написав:
підкажіть хто в курсі, якщо я відправлю зараз вестерн чи маніграм в Україну, його зможуть забрати в євро, чи тільки грн? дякую.
Если получать именно как перевод в кассе банка - то вроде бы выдадут гривну. А если к примеру есть валютная карта привата и оформить прием перевода в п24 на нее, а потом заказать в п24 валюту - то снять с карты наличные потом можно в валюте. По крайней мере мой знакомый сделал именно так, поскольку когда он просто подошел к кассе в надежде получить валюту ему пытались выдать перевод гривнами
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WallNutPen
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Додано: Суб 30 лип, 2022 12:35
prodigy написав:
для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)
і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)
Почну з кінця...
Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить?
Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!
Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес"
Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити оренду!
п.с.
А от думаю, що бізнес Черняка в Україні не дуже погіршився
а може, навіть, і покращився!
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Успіх
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Додано: Суб 30 лип, 2022 12:47
В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌
🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****
🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.
✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️
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Rack
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Додано: Суб 30 лип, 2022 12:49
Rack написав:
В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті
.❌
🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****
🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах.
Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.
✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️
это где такая дичь?
это что получается, доставать дисковой телефон и перезванивать каждый час теперь ?
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Alex2007
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:04
Ой+ написав: Andrey2512 написав:
Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.
В магазинах також варто познімати цінники, продавати за картки, щоб обмежити всяку чорну і сіру готівку, але баланс також не показувати, хіба коли тільки вже 0 залишку.
Вже.
З твіттера Пузатої хати:
Від сьогодні ми забороняємо виставляти цінники для всіх наших страв. Вартість їжі ми зможете дізнатись безпосередньо на касі.
Всім гарного настрою та уникайте «харчових спекуляцій»
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Ballverina
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:23
Rack написав:
В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌
🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****
🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.
✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️
Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.
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Sam17a
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