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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 13:27
Идешь по городу, а вывески с курсами выключены - аж на душе спокойней.
Спасибо НБУ
Народ, как считаете, в августе лучше пополнить уже действующие акционные депозиты или открыть новые в других банках?
Какие надёжные, помимо государственного Укргаз?
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Andrey2512
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:32
Sam17a написав: Rack написав:
В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌
🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****
🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.
✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️
Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.
Это ты сострил так? А прикинь, если через каждые 100 метров будет большое, видимое за 100 метров табло с количеством погибших на войне?
Востаннє редагувалось Вело
в Суб 30 лип, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Вело
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:34
somilitark написав:
П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.
Безробітні в столицi чи в мiстi Б.
, скорочення/закриття бiзнесу ?
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vladimir07
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:34
Ну шо, таки откіт...
Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)
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asti
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:36
Поклонники Петра забыли, что в 2015 году вообще обменки закрыли.
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Вело
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:48
Andrey2512 написав:
Народ, как считаете, в августе лучше пополнить уже действующие акционные депозиты или открыть новые в других банках?
Депо на три місяці (здається) без можливості поповнення, тобто треба відкривати новий депо.
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Golf_streem
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:50
asti написав:
Ну шо, таки откіт...
Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)
це ви про суботу чи про наступний тиждень?
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ScaryBee
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:50
Golf_streem написав: Andrey2512 написав:
Народ, как считаете, в августе лучше пополнить уже действующие акционные депозиты или открыть новые в других банках?
Депо на три місяці (здається) без можливості поповнення, тобто треба відкривати новий депо.
в аккорді можливий з поповненням.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:55
Andrey2512 написав:
Идешь по городу, а вывески с курсами выключены - аж на душе спокойней.
Спасибо НБУ
Народ, как считаете, в августе лучше пополнить уже действующие акционные депозиты или открыть новые в других банках?
Какие надёжные, помимо государственного Укргаз?
Уже Приватбанк
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Мизантрóп
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:59
ScaryBee написав: asti написав:
Ну шо, таки откіт...
Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)
це ви про суботу чи про наступний тиждень?
Це я про вчора...
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asti
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ЛОБ
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