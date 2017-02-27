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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9772977397749775>
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Идешь по городу, а вывески с курсами выключены - аж на душе спокойней.

Спасибо НБУ :D

Народ, как считаете, в августе лучше пополнить уже действующие акционные депозиты или открыть новые в других банках?

Какие надёжные, помимо государственного Укргаз?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:32

  Sam17a написав:
  Rack написав:
  prodigy написав:

публикують курси в телеге...
народ кмітливий,
а НБУ нагадує казку «Нове вбрання короля»

https://russiahousenews.info/ukraine-war/putin-golyy-koroly

В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌

🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****

🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.

✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️

Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.


Это ты сострил так? А прикинь, если через каждые 100 метров будет большое, видимое за 100 метров табло с количеством погибших на войне?
Востаннє редагувалось Вело в Суб 30 лип, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:34

  somilitark написав:П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.


Безробітні в столицi чи в мiстi Б. :) , скорочення/закриття бiзнесу ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:34

Ну шо, таки откіт...
Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Поклонники Петра забыли, что в 2015 году вообще обменки закрыли.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:48

  Andrey2512 написав:Народ, как считаете, в августе лучше пополнить уже действующие акционные депозиты или открыть новые в других банках?

Депо на три місяці (здається) без можливості поповнення, тобто треба відкривати новий депо.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:50

  asti написав:Ну шо, таки откіт...
Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)

це ви про суботу чи про наступний тиждень?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:50

  Golf_streem написав:
  Andrey2512 написав:Народ, как считаете, в августе лучше пополнить уже действующие акционные депозиты или открыть новые в других банках?

Депо на три місяці (здається) без можливості поповнення, тобто треба відкривати новий депо.

в аккорді можливий з поповненням.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:55

  Andrey2512 написав:Идешь по городу, а вывески с курсами выключены - аж на душе спокойней.

Спасибо НБУ :D

Народ, как считаете, в августе лучше пополнить уже действующие акционные депозиты или открыть новые в других банках?

Какие надёжные, помимо государственного Укргаз?

Уже Приватбанк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:59

  ScaryBee написав:
  asti написав:Ну шо, таки откіт...
Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)
це ви про суботу чи про наступний тиждень?
Це я про вчора... :( :(
asti
 
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