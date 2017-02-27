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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9772977397749775
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:02

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.


Безробітні в столицi чи в мiстi Б. :) , скорочення/закриття бiзнесу ?

Третина українців без роботи

https://www.rbc.ua/ukr/news/tret-ukrain ... 81686.html
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:16

  Вело написав:
  Sam17a написав:
  Rack написав:
В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌

🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****

🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.

✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️

Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.


Это ты сострил так? А прикинь, если через каждые 100 метров будет большое, видимое за 100 метров табло с количеством погибших на войне?

Якщо разом з цим буде написано як зе наказав розмінувати південь та ігнорував 3 місяці попередження про війну і блокував створення тро та захисту, то так.
Але у нас зебоби захопили владу, тож кожний їх провал і зраду вони будуть забороняти говорити
Niro
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:22

  Andrey2512 написав:Amat

Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.

Меня удивляет другое... Вообще то продажа запрещена? Тогда какого их вообще не закроют...


а мене дивує, що ви забули на валютній гілці з такими гаслами, вам би до домогосподарок у гілку про продукти.

а ще дивують особи, які будучи свідками як НБУ нещодавно боровся з арбітражниками-туристами, а зараз рьяно агітує за арбітражні депозити. і взагалі не думають про ризики цих ігр, несуть гроші головному шахраю.

все що робить НБУ останні 5 місяців це намахльовування і погіршення ситуації, і жодного покращення.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:Amat

Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.

Меня удивляет другое... Вообще то продажа запрещена? Тогда какого их вообще не закроют...
Хто і коли забороняв продаж?
Faceless
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