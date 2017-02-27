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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9773977497759776>
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:02

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.


Безробітні в столицi чи в мiстi Б. :) , скорочення/закриття бiзнесу ?

Третина українців без роботи

https://www.rbc.ua/ukr/news/tret-ukrain ... 81686.html
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:16

  Вело написав:
  Sam17a написав:
  Rack написав:
В телеге тоже швах -
🏦У зв'язку з Постановою Правління Національного банку України, ми припиняємо показувати курси валют в інтернеті.❌

🌐Ви все ще можете забронювати валюту на нашому сайті *****

🔹А що у телеграмі? Ми припиняємо публікацію курсів в наших телеграм каналах. Але вже незабаром всі канали будуть наповнюватимуться новим, дуже корисним контентом для наших клієнтів.

✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️

Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.


Это ты сострил так? А прикинь, если через каждые 100 метров будет большое, видимое за 100 метров табло с количеством погибших на войне?

Якщо разом з цим буде написано як зе наказав розмінувати південь та ігнорував 3 місяці попередження про війну і блокував створення тро та захисту, то так.
Але у нас зебоби захопили владу, тож кожний їх провал і зраду вони будуть забороняти говорити
Niro
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:22

  Andrey2512 написав:Amat

Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.

Меня удивляет другое... Вообще то продажа запрещена? Тогда какого их вообще не закроют...


а мене дивує, що ви забули на валютній гілці з такими гаслами, вам би до домогосподарок у гілку про продукти.

а ще дивують особи, які будучи свідками як НБУ нещодавно боровся з арбітражниками-туристами, а зараз рьяно агітує за арбітражні депозити. і взагалі не думають про ризики цих ігр, несуть гроші головному шахраю.

все що робить НБУ останні 5 місяців це намахльовування і погіршення ситуації, і жодного покращення.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:Amat

Чисто психологически эти вывески давят на пипл. Люди смотрят на табло как на часы, фоткают даже.

Меня удивляет другое... Вообще то продажа запрещена? Тогда какого их вообще не закроют...
Хто і коли забороняв продаж?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:52

  asti написав:
  ScaryBee написав:
  asti написав:Ну шо, таки откіт...
Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)
це ви про суботу чи про наступний тиждень?
Це я про вчора... :( :(


странно , вы и не в кедах вчера . :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:07

Зробити всіх разом!©)))

  Мизантрóп написав:Уже Приватбанк

Може він запустив ОНЛАЙН? :shock: :idea:
Чим зробив би всіх разом!©
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:09

Запорожье
🇺🇸USD 41.20 41.70
🇪🇺EUR 41.70 42.30
а вообще, курсы сейчас выглядят так:
Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:12

  Мизантрóп написав:
  vladimir07 написав:
  somilitark написав:П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.


Безробітні в столицi чи в мiстi Б. :) , скорочення/закриття бiзнесу ?

Третина українців без роботи

https://www.rbc.ua/ukr/news/tret-ukrain ... 81686.html


Всем Здоровья и Удачи !
Хорошего вечера субботы !

Приехал на побывку .Ну, как положено, цветы жене , шампанское в холодильник .
Путешествие на базар оказалось забавным .
Цены просто капец !
Но больше всего удивило , количество снующих людей ,с полными пакетами и сумками .
В голове прожглась извилина с мыслью , а войны вроде как и нет .
Все все покупают и недостатка в деньгах нет , несмотря на цены .
Количество людей с избыточным весом ,просто не поддается подсчету.

А запах !!!!
ЭТО ПЕСНЯ БОГОВ !
Г И М Н !

Ну ладно , обрабатываешь воина ,и этот самый ребенок ,просит берцы и носки не снимать ,мол мне стыдно .( трусов тоже касается ) (срезаешь ВСЕ без разговоров)
Но на гражданке ........одна мысль , экономят воду и дезодоранты .

Много изменений и по характеру ранений .
В последние месяцы стало больше мино-взрывных ранений связанных с подрывом на растяжках.
Раньше в основном взрывные ампутации .
Пулевых стало меньше .
Ну и основная масса ЗЧМТ .
Про деньги -насколько до нас довели , те кто в прифронтовых областях (их пять ) изменения не коснутся .
Другим следует опасаться сокращения зарплат .
Если действительно сократят выплаты , то доллар очень скоро пойдет вниз .

Настроение защитников Украины может измениться.
Ну вот к примеру , герой Нашего Времени -УСПИХ ...
Будет ли он захыщаты УКРАИНУ , если сократят выплаты ?

Мне вопрос задали , на него ответил ,что еще доплачивать буду ,чтобы с армии не выгнали .
ВСЕ , устал . Пошел бороться с шампанским и бурными желаниями .
ВСЕМ ПРИВЕТ .
холява .
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:23

Як взлетів, так бариги-валютчики і опускають
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:29

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  холява написав:Настроение защитников Украины может измениться.
Ну вот к примеру , герой Нашего Времени -УСПИХ ...
Будет ли он захыщаты УКРАИНУ , если сократят выплаты ?

Буду захищати Україну!

Але мені - не скоротять, так як я ще від початку квітня, зону БД - не залишав!
Планую в кінці літа залишити на 10днів(з дорогою туди-сюди) - якщо відпустять у відпустку!

Тому вчора(як бачимо з затримкою) але таки прийшла премія з однаковими цифрами, як і минулого разу
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