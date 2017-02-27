Третина українців без роботи
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 14:02
Третина українців без роботи
Додано: Суб 30 лип, 2022 14:16
Якщо разом з цим буде написано як зе наказав розмінувати південь та ігнорував 3 місяці попередження про війну і блокував створення тро та захисту, то так.
Але у нас зебоби захопили владу, тож кожний їх провал і зраду вони будуть забороняти говорити
Додано: Суб 30 лип, 2022 14:22
а мене дивує, що ви забули на валютній гілці з такими гаслами, вам би до домогосподарок у гілку про продукти.
а ще дивують особи, які будучи свідками як НБУ нещодавно боровся з арбітражниками-туристами, а зараз рьяно агітує за арбітражні депозити. і взагалі не думають про ризики цих ігр, несуть гроші головному шахраю.
все що робить НБУ останні 5 місяців це намахльовування і погіршення ситуації, і жодного покращення.
Додано: Суб 30 лип, 2022 14:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хто і коли забороняв продаж?
Додано: Суб 30 лип, 2022 14:52
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:07
Зробити всіх разом!©)))
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:09
Запорожье
🇺🇸USD 41.20 41.70
🇪🇺EUR 41.70 42.30
а вообще, курсы сейчас выглядят так:
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:12
Всем Здоровья и Удачи !
Хорошего вечера субботы !
Приехал на побывку .Ну, как положено, цветы жене , шампанское в холодильник .
Путешествие на базар оказалось забавным .
Цены просто капец !
Но больше всего удивило , количество снующих людей ,с полными пакетами и сумками .
В голове прожглась извилина с мыслью , а войны вроде как и нет .
Все все покупают и недостатка в деньгах нет , несмотря на цены .
Количество людей с избыточным весом ,просто не поддается подсчету.
А запах !!!!
ЭТО ПЕСНЯ БОГОВ !
Г И М Н !
Ну ладно , обрабатываешь воина ,и этот самый ребенок ,просит берцы и носки не снимать ,мол мне стыдно .( трусов тоже касается ) (срезаешь ВСЕ без разговоров)
Но на гражданке ........одна мысль , экономят воду и дезодоранты .
Много изменений и по характеру ранений .
В последние месяцы стало больше мино-взрывных ранений связанных с подрывом на растяжках.
Раньше в основном взрывные ампутации .
Пулевых стало меньше .
Ну и основная масса ЗЧМТ .
Про деньги -насколько до нас довели , те кто в прифронтовых областях (их пять ) изменения не коснутся .
Другим следует опасаться сокращения зарплат .
Если действительно сократят выплаты , то доллар очень скоро пойдет вниз .
Настроение защитников Украины может измениться.
Ну вот к примеру , герой Нашего Времени -УСПИХ ...
Будет ли он захыщаты УКРАИНУ , если сократят выплаты ?
Мне вопрос задали , на него ответил ,что еще доплачивать буду ,чтобы с армии не выгнали .
ВСЕ , устал . Пошел бороться с шампанским и бурными желаниями .
ВСЕМ ПРИВЕТ .
холява .
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:29
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Буду захищати Україну!
Але мені - не скоротять, так як я ще від початку квітня, зону БД - не залишав!
Планую в кінці літа залишити на 10днів(з дорогою туди-сюди) - якщо відпустять у відпустку!
Тому вчора(як бачимо з затримкою) але таки прийшла премія з однаковими цифрами, як і минулого разу
98500
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