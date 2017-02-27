Додано: Суб 30 лип, 2022 15:12

Мизантрóп написав: vladimir07 написав: somilitark написав: П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот. П.с. це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот.



Безробітні в столицi чи в мiстi Б. , скорочення/закриття бiзнесу ? Безробітні в столицi чи в мiстi Б., скорочення/закриття бiзнесу ?

Третина українців без роботи



https://www.rbc.ua/ukr/news/tret-ukrain ... 81686.html Третина українців без роботи

Всем Здоровья и Удачи !Хорошего вечера субботы !Приехал на побывку .Ну, как положено, цветы жене , шампанское в холодильник .Путешествие на базар оказалось забавным .Цены просто капец !Но больше всего удивило , количество снующих людей ,с полными пакетами и сумками .В голове прожглась извилина с мыслью , а войны вроде как и нет .Все все покупают и недостатка в деньгах нет , несмотря на цены .Количество людей с избыточным весом ,просто не поддается подсчету.А запах !!!!ЭТО ПЕСНЯ БОГОВ !Г И М Н !Ну ладно , обрабатываешь воина ,и этот самый ребенок ,просит берцы и носки не снимать ,мол мне стыдно .( трусов тоже касается ) (срезаешь ВСЕ без разговоров)Но на гражданке ........одна мысль , экономят воду и дезодоранты .Много изменений и по характеру ранений .В последние месяцы стало больше мино-взрывных ранений связанных с подрывом на растяжках.Раньше в основном взрывные ампутации .Пулевых стало меньше .Ну и основная масса ЗЧМТ .Про деньги -насколько до нас довели , те кто в прифронтовых областях (их пять ) изменения не коснутся .Другим следует опасаться сокращения зарплат .Если действительно сократят выплаты , то доллар очень скоро пойдет вниз .Настроение защитников Украины может измениться.Ну вот к примеру , герой Нашего Времени -УСПИХ ...Будет ли он захыщаты УКРАИНУ , если сократят выплаты ?Мне вопрос задали , на него ответил ,что еще доплачивать буду ,чтобы с армии не выгнали .ВСЕ , устал . Пошел бороться с шампанским и бурными желаниями .ВСЕМ ПРИВЕТ .холява .