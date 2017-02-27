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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9773977497759776
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Moneta написав:все що робить НБУ останні 5 місяців це намахльовування і погіршення ситуації, і жодного покращення.

Взагалі НБУ діє по якомусь дуже хитрому плану:
НБУ міг спровокувати подорожчання долара https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 22819.html
Нацбанк цього тижня купив у резерви 682 млн доларів (найбільша сума з листопада 2021 року).
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:37

  Успіх написав:
  холява написав:Настроение защитников Украины может измениться.
Ну вот к примеру , герой Нашего Времени -УСПИХ ...
Будет ли он захыщаты УКРАИНУ , если сократят выплаты ?

Буду захищати Україну!

Але мені - не скоротять, так як я ще від початку квітня, зону БД - не залишав!
Планую в кінці літа залишити на 10днів(з дорогою туди-сюди) - якщо відпустять у відпустку!

Тому вчора(як бачимо з затримкою) але таки прийшла премія з однаковими цифрами, як і минулого разу
98500


МДА..... у ВСП рабооооты будет ..........
холява
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  холява написав:МДА..... у ВСП рабооооты будет ....

Тут я промовчу...
Так як по сільських магазинах сьогодні аншлаг!)))
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:46

  Вело написав:

✅Наші принципи залишаються незмінними. "****"" - комфортно, вигідно, безпечно!❗️

Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.[/quote]

Это ты сострил так? А прикинь, если через каждые 100 метров будет большое, видимое за 100 метров табло с количеством погибших на войне?[/quote]

Да, именно сострил. А что? "Сдадкая ложь, (в нашем случае неведение) лучше чем горькая правда"? Я так не думаю. А по поводу табло с погибшими - лично я не имею ничего против. Или не знание того, во сколько жизней обходится агрессия РФ благо? Нет. Каждый должен знать, сколько убили жителей Украины, детей, женщин, стариков и да, солдат тоже. А иначе - появятся те, кто будет рассуждать, что не так все страшно, что давайте договоримся, что срусские по мирным не стреляют. Да? Такого эффекта хочется?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:51

  Sam17a написав:Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.

Сейчас практически так и есть. Показывается только одна часть курса
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:56

  Shaman написав:касательно ликвидности в банковской системе.
на утро пятницы ликвидность составила почти 257 ярдов грн - рост за неделю 32,5 ярда грн. основная причина - покупка НБУ валюты на 32 ярда грн.

многовато. какой уровень считать оптимальным?
до начала войны ликвидность была 161 ярд грн, из них 63 ярда были на двухнедельных сертификатах. т.е. в обороте было до 100 ярдов грн. думаю сейчас не больше.

оцениваю, что уровень текущей ликвидности - 150-180 ярдов грн. все, что выше может создавать избыточное давление на грн.

Кредитування не має і не може бути під час війни.
Бізнес в нокдауні. Потреби бізнесу в обігових коштах теж суттєво знизились.
Вся ця надлишкова ліквіднісь паркується в НБУ під 23% і на ринку практично не присутня.
Тому не має значення чи буде 160-180 чи навіть 300 млрд. Ефект буде один і той же.
Хіба що експерти будуть казати, що економіка не працює, а банкіри в умовах війни отримуватимуть чудові прибутки. Але в гривні...
І ніякого тиску на валюту не буде, тому що гривня доволі дорога та й ганятись за валютою без відновлення експорту зерна не має сенсу бо котирування вже не ринкові, а ажіотажні. Це як розглядати купівлю біткоїна коли він був по 60 тис дол за шт.
Просто зараз дуже важко привикнути до абсолютних значень коливань. А у % відношенні - це не такі вже страшні цифри в умовах активної війни.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:03

  Ой+ написав:
  Moneta написав:все що робить НБУ останні 5 місяців це намахльовування і погіршення ситуації, і жодного покращення.

Взагалі НБУ діє по якомусь дуже хитрому плану:
НБУ міг спровокувати подорожчання долара https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 22819.html
Нацбанк цього тижня купив у резерви 682 млн доларів (найбільша сума з листопада 2021 року).

Так нбу выкупает на мб, а растет наливка.
Нбу за 5 мес подномасштабной войны сумел удержать курс, платежный баланс и банковскую систему. Такого хаоса как при Лере нет, когда стоят очереди за 100 грн.
Еще бы поменьше румынских туристов, вообще бы красота была.
Ромасик
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