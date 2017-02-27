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Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.[/quote]
Это ты сострил так? А прикинь, если через каждые 100 метров будет большое, видимое за 100 метров табло с количеством погибших на войне?[/quote]
Да, именно сострил. А что? "Сдадкая ложь, (в нашем случае неведение) лучше чем горькая правда"? Я так не думаю. А по поводу табло с погибшими - лично я не имею ничего против. Или не знание того, во сколько жизней обходится агрессия РФ благо? Нет. Каждый должен знать, сколько убили жителей Украины, детей, женщин, стариков и да, солдат тоже. А иначе - появятся те, кто будет рассуждать, что не так все страшно, что давайте договоримся, что срусские по мирным не стреляют. Да? Такого эффекта хочется?
Shaman написав:касательно ликвидности в банковской системе. на утро пятницы ликвидность составила почти 257 ярдов грн - рост за неделю 32,5 ярда грн. основная причина - покупка НБУ валюты на 32 ярда грн.
многовато. какой уровень считать оптимальным? до начала войны ликвидность была 161 ярд грн, из них 63 ярда были на двухнедельных сертификатах. т.е. в обороте было до 100 ярдов грн. думаю сейчас не больше.
оцениваю, что уровень текущей ликвидности - 150-180 ярдов грн. все, что выше может создавать избыточное давление на грн.
Кредитування не має і не може бути під час війни. Бізнес в нокдауні. Потреби бізнесу в обігових коштах теж суттєво знизились. Вся ця надлишкова ліквіднісь паркується в НБУ під 23% і на ринку практично не присутня. Тому не має значення чи буде 160-180 чи навіть 300 млрд. Ефект буде один і той же. Хіба що експерти будуть казати, що економіка не працює, а банкіри в умовах війни отримуватимуть чудові прибутки. Але в гривні... І ніякого тиску на валюту не буде, тому що гривня доволі дорога та й ганятись за валютою без відновлення експорту зерна не має сенсу бо котирування вже не ринкові, а ажіотажні. Це як розглядати купівлю біткоїна коли він був по 60 тис дол за шт. Просто зараз дуже важко привикнути до абсолютних значень коливань. А у % відношенні - це не такі вже страшні цифри в умовах активної війни.
Так нбу выкупает на мб, а растет наливка. Нбу за 5 мес подномасштабной войны сумел удержать курс, платежный баланс и банковскую систему. Такого хаоса как при Лере нет, когда стоят очереди за 100 грн. Еще бы поменьше румынских туристов, вообще бы красота была.