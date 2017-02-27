Додано: Суб 30 лип, 2022 15:46

Вело написав:



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Є пропозиція! Можливо зацікавить владу. Пропоную і про війну нічого не писати та не показувати. Я не знаю навіщо але дуже схоже з "покращенням" по валюті.[/quote]Это ты сострил так? А прикинь, если через каждые 100 метров будет большое, видимое за 100 метров табло с количеством погибших на войне?[/quote]Да, именно сострил. А что? "Сдадкая ложь, (в нашем случае неведение) лучше чем горькая правда"? Я так не думаю. А по поводу табло с погибшими - лично я не имею ничего против. Или не знание того, во сколько жизней обходится агрессия РФ благо? Нет. Каждый должен знать, сколько убили жителей Украины, детей, женщин, стариков и да, солдат тоже. А иначе - появятся те, кто будет рассуждать, что не так все страшно, что давайте договоримся, что срусские по мирным не стреляют. Да? Такого эффекта хочется?