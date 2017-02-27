RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9774977597769777
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:53

Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС утвердил 1,59 млрд евро для Украины

Детали: средства пойдут на восстановления украинской инфраструктуры и сферы предоставления услуг, а также на энергетические, транспортные и образовательные проекты.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7649
З нами з: 20.11.08
Подякував: 136 раз.
Подякували: 2168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:54

  Олежан написав:завтра будет снова 42
Не будет//)
asti
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:56

Нельзя писать про курс, но говорить можно. Поставят запись перед окошком и будет орать целый день.
Доборго ранку - ми з України.
На сьогодні діють наступні курси валют. Народ будет слушать - от Украинского информ бюро, за последние сутки на валютном фронте особых изменений не произошло. На западном направлении евро остановило дол. на Слобожанском активных продвижений не было..... и т.к далее по всем валютным фронтам в стране. :P

Но, а если ежечасно идёт курс вверх, то сирену запускать))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 30 лип, 2022 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5552
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:58

  Alex2007 написав:
  ScaryBee написав:
  asti написав:Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)
це ви про суботу чи про наступний тиждень?
странно , вы и не в кедах вчера . :D
Какие кеды?! С мая в шлепанцах//) :)
asti
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:12

  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

Треба було депозитну програму для військових запустити. З пільговою покупкою долара на депозит і гарантією виплат у валюті вкладу. Тоді б більшість виплаченої їм гривні взагалі в готівкову форму не переходила, не те що в обмінники.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2645
З нами з: 23.09.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коллеги!
Среди нововведений в торговле валютой - вывески наименее существенны. Обратите внимание на ужесточение требований к организации торговли. Это должно очень сильно проредить рынок, что считаю правильным в условиях военного положения.

  Shaman написав:Основная причина неожиданности роста – это то, что в происходящее на безнале наоборот должно укреплять доллар.

Я не претендую на роль прогнозиста, но
  Сибарит написав:Теперь о шкурном.
Разрешение продавать на депозит в некоторой степени может снизить спрос на физическую бумагу, но полностью дисбалансы не устранит. Я не знаю, как сейчас организованы поставки свежей валюты и есть ли они вообще, но логистические проблемы точно есть, и на наличном курсе не сказаться они не могут. Поэтому я ожидаю, что курс наличного рынка вырастет пропорционально официальному. Эту разницу не сможет ликвидировать даже полное отпускание безналичного курса в свободное плавание.

Это такая надбавка за нежелание оплачивать инфляцией военные расходы вместе со всеми.

  Shaman написав:многовато. какой уровень считать оптимальным?

НБУ написав:Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.07.2022 по 10.08.2022 52 896 млн грн

К этому можно добавить 10-20% на перестраховку. Все, что больше - неработающие деньги.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 30 лип, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6565
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5505 раз.
Подякували: 16989 раз.
 
Профіль
52
27
31
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:20

ДумайТЕ!©

  she_ne_investor написав:
  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

Треба було депозитну програму для військових запустити. З пільговою покупкою долара на депозит і гарантією виплат у валюті вкладу. Тоді б більшість виплаченої їм гривні взагалі в готівкову форму не переходила, не те що в обмінники.

100500 плюсів!
Навіть, можна депо і від 6міс. мінумум!

Але ж -
Не думають!
======

І ми б тоді не думали, як зберегти наші зарплати/премії - а думали/сконцентрувались би на своїй роботі...

Так що...
Нічого "лічного!"
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3697
З нами з: 18.03.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Moneta написав:мене дивує, що ви забули на валютній гілці з такими гаслами, вам би до домогосподарок у гілку про продукти.

Я всюди )
  Faceless написав:Хто і коли забороняв продаж


Начебто щ 23 лютого "призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами". Обмінники ні на день не зачинялися.
Andrey2512
 
Повідомлень: 194
З нами з: 04.04.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:35

  Сибарит написав:Коллеги!
Среди нововведений в торговле валютой - вывески наименее существенны. Обратите внимание на ужесточение требований к организации торговли. Это должно очень сильно проредить рынок, что считаю правильным в условиях военного положения.



Как показывает история - любые "правильные" инициативы у нас с треском проваливаются и каждый раз лишь обнажают уродливость подпорок, на которых все еще существует организация государства.
От того, что кто-то в НБУ решил зачистить рынок под своих лучше рынку точно не станет. На рынке и так не осталось случайных людей. Те, кто работали, наработали клиентов и когда их закроют по надуманным причинам - куда они пойдут? На биржу труда или в НБУ в валютный надзор работать? Нет - они будут работать в чёрную, на телефонах. Опять эти обмены в машинах, риск нарваться одной стороны на фальшивку, а другой - на травмат или уже на АК. Это я про Киев. А про регионы - вы же сами читали новости - когда спред растянут до немогу только потому, что нет конкуренции.
Но да - теперь появится новая статья доходов у проверяющих и крышующих. И нельзя будет сократить государственных тунеядцев, потому что у них "много работы сейчас появилось".
striped
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3077 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9774977597769777
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sam17a, striped і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3097, 3098, 3099
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30986 33060039
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лип, 2022 10:43
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11355016
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22534731
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2057)
30.07.2022 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.