Додано: Суб 30 лип, 2022 17:35

Сибарит написав: Коллеги!

Среди нововведений в торговле валютой - вывески наименее существенны. Обратите внимание на ужесточение требований к организации торговли. Это должно очень сильно проредить рынок, что считаю правильным в условиях военного положения.



Коллеги!Среди нововведений в торговле валютой - вывески наименее существенны. Обратите внимание на ужесточение требований к организации торговли. Это должно очень сильно проредить рынок, что считаю правильным в условиях военного положения.

Как показывает история - любые "правильные" инициативы у нас с треском проваливаются и каждый раз лишь обнажают уродливость подпорок, на которых все еще существует организация государства.От того, что кто-то в НБУ решил зачистить рынок под своих лучше рынку точно не станет. На рынке и так не осталось случайных людей. Те, кто работали, наработали клиентов и когда их закроют по надуманным причинам - куда они пойдут? На биржу труда или в НБУ в валютный надзор работать? Нет - они будут работать в чёрную, на телефонах. Опять эти обмены в машинах, риск нарваться одной стороны на фальшивку, а другой - на травмат или уже на АК. Это я про Киев. А про регионы - вы же сами читали новости - когда спред растянут до немогу только потому, что нет конкуренции.Но да - теперь появится новая статья доходов у проверяющих и крышующих. И нельзя будет сократить государственных тунеядцев, потому что у них "много работы сейчас появилось".