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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9775977697779778>
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:53

Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС утвердил 1,59 млрд евро для Украины

Детали: средства пойдут на восстановления украинской инфраструктуры и сферы предоставления услуг, а также на энергетические, транспортные и образовательные проекты.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:54

  Олежан написав:завтра будет снова 42
Не будет//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:56

Нельзя писать про курс, но говорить можно. Поставят запись перед окошком и будет орать целый день.
Доборго ранку - ми з України.
На сьогодні діють наступні курси валют. Народ будет слушать - от Украинского информ бюро, за последние сутки на валютном фронте особых изменений не произошло. На западном направлении евро остановило дол. на Слобожанском активных продвижений не было..... и т.к далее по всем валютным фронтам в стране. :P

Но, а если ежечасно идёт курс вверх, то сирену запускать))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 30 лип, 2022 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:58

  Alex2007 написав:
  ScaryBee написав:
  asti написав:Эх, надо было скинуть вчера пару тонн//)
це ви про суботу чи про наступний тиждень?
странно , вы и не в кедах вчера . :D
Какие кеды?! С мая в шлепанцах//) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:12

  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

Треба було депозитну програму для військових запустити. З пільговою покупкою долара на депозит і гарантією виплат у валюті вкладу. Тоді б більшість виплаченої їм гривні взагалі в готівкову форму не переходила, не те що в обмінники.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коллеги!
Среди нововведений в торговле валютой - вывески наименее существенны. Обратите внимание на ужесточение требований к организации торговли. Это должно очень сильно проредить рынок, что считаю правильным в условиях военного положения.

  Shaman написав:Основная причина неожиданности роста – это то, что в происходящее на безнале наоборот должно укреплять доллар.

Я не претендую на роль прогнозиста, но
  Сибарит написав:Теперь о шкурном.
Разрешение продавать на депозит в некоторой степени может снизить спрос на физическую бумагу, но полностью дисбалансы не устранит. Я не знаю, как сейчас организованы поставки свежей валюты и есть ли они вообще, но логистические проблемы точно есть, и на наличном курсе не сказаться они не могут. Поэтому я ожидаю, что курс наличного рынка вырастет пропорционально официальному. Эту разницу не сможет ликвидировать даже полное отпускание безналичного курса в свободное плавание.

Это такая надбавка за нежелание оплачивать инфляцией военные расходы вместе со всеми.

  Shaman написав:многовато. какой уровень считать оптимальным?

НБУ написав:Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.07.2022 по 10.08.2022 52 896 млн грн

К этому можно добавить 10-20% на перестраховку. Все, что больше - неработающие деньги.
Востаннє редагувалось Сибарит в Суб 30 лип, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:20

ДумайТЕ!©

  she_ne_investor написав:
  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

Треба було депозитну програму для військових запустити. З пільговою покупкою долара на депозит і гарантією виплат у валюті вкладу. Тоді б більшість виплаченої їм гривні взагалі в готівкову форму не переходила, не те що в обмінники.

100500 плюсів!
Навіть, можна депо і від 6міс. мінумум!

Але ж -
Не думають!
======

І ми б тоді не думали, як зберегти наші зарплати/премії - а думали/сконцентрувались би на своїй роботі...

Так що...
Нічого "лічного!"
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Moneta написав:мене дивує, що ви забули на валютній гілці з такими гаслами, вам би до домогосподарок у гілку про продукти.

Я всюди )
  Faceless написав:Хто і коли забороняв продаж


Начебто щ 23 лютого "призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами". Обмінники ні на день не зачинялися.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:35

  Сибарит написав:Коллеги!
Среди нововведений в торговле валютой - вывески наименее существенны. Обратите внимание на ужесточение требований к организации торговли. Это должно очень сильно проредить рынок, что считаю правильным в условиях военного положения.



Как показывает история - любые "правильные" инициативы у нас с треском проваливаются и каждый раз лишь обнажают уродливость подпорок, на которых все еще существует организация государства.
От того, что кто-то в НБУ решил зачистить рынок под своих лучше рынку точно не станет. На рынке и так не осталось случайных людей. Те, кто работали, наработали клиентов и когда их закроют по надуманным причинам - куда они пойдут? На биржу труда или в НБУ в валютный надзор работать? Нет - они будут работать в чёрную, на телефонах. Опять эти обмены в машинах, риск нарваться одной стороны на фальшивку, а другой - на травмат или уже на АК. Это я про Киев. А про регионы - вы же сами читали новости - когда спред растянут до немогу только потому, что нет конкуренции.
Но да - теперь появится новая статья доходов у проверяющих и крышующих. И нельзя будет сократить государственных тунеядцев, потому что у них "много работы сейчас появилось".
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:53

  she_ne_investor написав:
  UA написав:Подсказываю НБУ
Продажа доллара через военкоматы.

Треба було депозитну програму для військових запустити. З пільговою покупкою долара на депозит і гарантією виплат у валюті вкладу. Тоді б більшість виплаченої їм гривні взагалі в готівкову форму не переходила, не те що в обмінники.

С вояками можно частично рассчитываться государственной сельхоз землей (10 млн. гектар в наличии). Или возможность добровольной покупки по интересной цене за боевые выплаты.
Такой вариант точно лучше, чем приватизация прокурорами, агрохолдингами и иностранцами.
Кто землю защищает тот и владеет.
Всё честно.
Появится класс латифундистов в камуфляже.
UA
 
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