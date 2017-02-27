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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 18:01
UA написав:
Кто землю защищает тот и владеет.
Всё честно.
Появится класс латифундистов в камуфляже.
Этот класс от рейдерства страдать не будет, инфа 100%.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:02
UA написав:
С вояками можно частично рассчитываться государственной сельхоз землей (10 млн. гектар в наличии). Или возможность добровольной покупки по интересной цене за боевые выплаты.
Такой вариант точно лучше, чем приватизация прокурорами, агрохолдингами и иностранцами.
Кто землю защищает тот и владеет.
Всё честно.
Появится класс латифундистов в камуфляже.
Есть участок земли, на котором сколько себя помню были огороды.
Потом какому-то дятлу пришло в голову отобрать огороды у людей и раздать эту землю под застройку участникам АТО. Было это несколько лет назад. Сейчас там просто пустырь, заросший бурьяном...
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ramaz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:12
ramaz написав:
Сейчас там просто пустырь, заросший бурьяном...
Вам бы ещё поинтересоваться, а дали эту землю атошникам, или заблокировали на одном из уровней. Мне тоже нарезали на арабатке, только так эти документы и потерялись.В собственность не вступил. Не то, чтоб сильно нужна была. Но сам факт.
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Hotab
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:15
Hotab написав:
Не то, чтоб сильно нужна была.
Это ключевая фраза.
У них есть документы (родственники лично знакомы с некоторыми из тех кто получил землю).
Но она им особо не нужна.
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ramaz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:24
ramaz написав: UA написав:
С вояками можно частично рассчитываться государственной сельхоз землей (10 млн. гектар в наличии). Или возможность добровольной покупки по интересной цене за боевые выплаты.
Такой вариант точно лучше, чем приватизация прокурорами, агрохолдингами и иностранцами.
Кто землю защищает тот и владеет.
Всё честно.
Появится класс латифундистов в камуфляже.
Есть участок земли, на котором сколько себя помню были огороды.
Потом какому-то дятлу пришло в голову отобрать огороды у людей и раздать эту землю под застройку участникам АТО. Было это несколько лет назад. Сейчас там просто пустырь, заросший бурьяном...
я про землю сеьхоз. назначения, не под застройку.
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UA
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:50
striped написав:
А про регионы - вы же сами читали новости - когда спред растянут до немогу только потому, что нет конкуренции.
Так, я пам'ятаю сільського валютника, там спреду менше 3 грн не було. Десь і Орест подівся, чи він на промокшанських курсАх тусується?
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:00
Игорь Алексеевич написав:
Нельзя писать про курс, но говорить можно. Поставят запись перед окошком и будет орать целый день.
Доборго ранку - ми з України.
На сьогодні діють наступні курси валют. Народ будет слушать - от Украинского информ бюро, за последние сутки на валютном фронте особых изменений не произошло. На западном направлении евро остановило дол. на Слобожанском активных продвижений не было..... и т.к далее по всем валютным фронтам в стране.
Но, а если ежечасно идёт курс вверх, то сирену запускать))
Боже, яке воно кончене...
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patrikk
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