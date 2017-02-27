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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 18:01
UA написав:
Кто землю защищает тот и владеет.
Всё честно.
Появится класс латифундистов в камуфляже.
Этот класс от рейдерства страдать не будет, инфа 100%.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:02
UA написав:
С вояками можно частично рассчитываться государственной сельхоз землей (10 млн. гектар в наличии). Или возможность добровольной покупки по интересной цене за боевые выплаты.
Такой вариант точно лучше, чем приватизация прокурорами, агрохолдингами и иностранцами.
Кто землю защищает тот и владеет.
Всё честно.
Появится класс латифундистов в камуфляже.
Есть участок земли, на котором сколько себя помню были огороды.
Потом какому-то дятлу пришло в голову отобрать огороды у людей и раздать эту землю под застройку участникам АТО. Было это несколько лет назад. Сейчас там просто пустырь, заросший бурьяном...
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ramaz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:12
ramaz написав:
Сейчас там просто пустырь, заросший бурьяном...
Вам бы ещё поинтересоваться, а дали эту землю атошникам, или заблокировали на одном из уровней. Мне тоже нарезали на арабатке, только так эти документы и потерялись.В собственность не вступил. Не то, чтоб сильно нужна была. Но сам факт.
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Hotab
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:15
Hotab написав:
Не то, чтоб сильно нужна была.
Это ключевая фраза.
У них есть документы (родственники лично знакомы с некоторыми из тех кто получил землю).
Но она им особо не нужна.
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ramaz
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:24
ramaz написав: UA написав:
С вояками можно частично рассчитываться государственной сельхоз землей (10 млн. гектар в наличии). Или возможность добровольной покупки по интересной цене за боевые выплаты.
Такой вариант точно лучше, чем приватизация прокурорами, агрохолдингами и иностранцами.
Кто землю защищает тот и владеет.
Всё честно.
Появится класс латифундистов в камуфляже.
Есть участок земли, на котором сколько себя помню были огороды.
Потом какому-то дятлу пришло в голову отобрать огороды у людей и раздать эту землю под застройку участникам АТО. Было это несколько лет назад. Сейчас там просто пустырь, заросший бурьяном...
я про землю сеьхоз. назначения, не под застройку.
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UA
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:50
striped написав:
А про регионы - вы же сами читали новости - когда спред растянут до немогу только потому, что нет конкуренции.
Так, я пам'ятаю сільського валютника, там спреду менше 3 грн не було. Десь і Орест подівся, чи він на промокшанських курсАх тусується?
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:00
Игорь Алексеевич написав:
Нельзя писать про курс, но говорить можно. Поставят запись перед окошком и будет орать целый день.
Доборго ранку - ми з України.
На сьогодні діють наступні курси валют. Народ будет слушать - от Украинского информ бюро, за последние сутки на валютном фронте особых изменений не произошло. На западном направлении евро остановило дол. на Слобожанском активных продвижений не было..... и т.к далее по всем валютным фронтам в стране.
Но, а если ежечасно идёт курс вверх, то сирену запускать))
Боже, яке воно кончене...
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patrikk
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:07
Успіх написав: prodigy написав:
для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)
і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)
Почну з кінця...
Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить?
Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!
Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес"
:D
Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити орендду!
Повертаючись до теми бізнесу☝️
Так от - я вирішив цього разу НЕ підвищувати ціни (тобто, вони в мене заложені по курсу 35-36 - в травні/тато переписав ціни)
Так от - сьогодні тато наторгував "трошки нижче середнього"!
Я кажу(жартуючи) - як так???
Не хотіли купувати товар по "старих цінах"?
А тато каже - та що, як людей майже нема/не заходять...
І знайома написала, що теж в неї сьогодні "не густо" з торгівлею...
Але, я думаю, що має пройти хоч 2 тижні, а краще місяць - і, якщо курс не відкотиться хоч на 37, то тоді(можливо) таки краще/інтенсивніше почнуть купувати "по старих цінах"!
Але, все одно це не продукти, які ЗАВЖДИ купують по НОВИХ/ВИЩИХ цінах!
Жрачка...жрачка...жрачка...
Ну і ще продукція Євгена Черняка- туди ж
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Успіх
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:15
Realist написав: Shaman написав:
касательно ликвидности в банковской системе.
на утро пятницы ликвидность составила почти 257
ярдов грн - рост за неделю 32,5 ярда грн. основная причина - покупка НБУ валюты на 32 ярда грн.
многовато. какой уровень считать оптимальным?
до начала войны ликвидность была 161 ярд грн, из них 63 ярда были на двухнедельных сертификатах. т.е. в обороте было до 100 ярдов грн. думаю сейчас не больше.
оцениваю, что уровень текущей ликвидности - 150-180
ярдов грн. все, что выше может создавать избыточное давление на грн.
Кредитування не має і не може бути під час війни.
Бізнес в нокдауні. Потреби бізнесу в обігових коштах теж суттєво знизились.
Вся ця надлишкова ліквіднісь паркується
в НБУ під 23% і на ринку практично не присутня.
Тому не має значення чи буде 160-180 чи навіть 300 млрд. Ефект буде один і той же.
Хіба що експерти будуть казати, що економіка не працює, а банкіри в умовах війни отримуватимуть чудові прибутки. Але в гривні...
І ніякого тиску на валюту не буде, тому що гривня доволі дорога та й ганятись за валютою без відновлення експорту зерна не має сенсу бо котирування вже не ринкові, а ажіотажні. Це як розглядати купівлю біткоїна коли він був по 60 тис дол за шт.
Просто зараз дуже важко привикнути до абсолютних значень коливань. А у % відношенні - це не такі вже страшні цифри в умовах активної війни.
поскольку используют суточные сертификаты парковка очень условна - все эти деньги доступны ежедневно, и раз нет других вариантов, то их кладут на депо в НБУ.
если бы не было ограничений на покупку валюты, то часть этой сверхликвидности однозначно ушла бы в валюту. а пока да - какая разница 200 или 300 ярдов?
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:20
patrikk написав:
Боже, яке воно кончене...
то что ты дятел, уже все знают)
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 30 лип, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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