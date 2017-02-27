prodigy написав:для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%) і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)
Почну з кінця... Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить? Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!
Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес" :D Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити орендду!
Повертаючись до теми бізнесу☝️ Так от - я вирішив цього разу НЕ підвищувати ціни (тобто, вони в мене заложені по курсу 35-36 - в травні/тато переписав ціни) Так от - сьогодні тато наторгував "трошки нижче середнього"! Я кажу(жартуючи) - як так??? Не хотіли купувати товар по "старих цінах"? А тато каже - та що, як людей майже нема/не заходять...
І знайома написала, що теж в неї сьогодні "не густо" з торгівлею...
Але, я думаю, що має пройти хоч 2 тижні, а краще місяць - і, якщо курс не відкотиться хоч на 37, то тоді(можливо) таки краще/інтенсивніше почнуть купувати "по старих цінах"!
Але, все одно це не продукти, які ЗАВЖДИ купують по НОВИХ/ВИЩИХ цінах! Жрачка...жрачка...жрачка...
Ну і ще продукція Євгена Черняка- туди ж
В батьків також бізнес подібний до твого тільки в Вінниці Кажуть практично глухо
Успіх написав:Ну і ще продукція Євгена Черняка- туди ж
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №6480 «Про географічні зазначення спиртних напоїв», який створює умови для розвитку та просування на європейські ринки українських спиртних напоїв. https://www.rada.gov.ua/news/razom/226339.html Будьмо!
Привет Сибарит . Каждый день (если не глушат )обязательно ищу Ваши сообщения .Вы Умничка , помогающий разобраться во всех хитросплетениях ,недоступных нормальному человеку. Я желаю Вам всех Благ . Наилучшие пожелания !( Вы знаете , плюсы не получаеться ставить так как телефон вываливается с форума , каждый раз заходить тяжело . Поэтому всегда добавляйте мой +)
Пользуясь случаем , ВСЕМ огромная благодарность . Почему , спросите ВЫ ? ...... читаешь только форум и сообщения в информканалах . Страшно признаться, но тупеешь с прогрессией . Сил читать что то после работы уже нет . Простите . (Эдвард -УВАЖУХА )ЗЗЗЗЗ-рад что появился . ПРОЛОДЖИ -40 процентов состава из Одессы!Такие мастера ! Особенно один Человечище , Заслуженный Врач Украины (анестезиолог). Эндоскопист ,(лысый ,как и я ,красава, умудряется в тяжелых условиях, без наркоза сделать невозможное) Можете за ОДЕССУ не волноваться .))))) Вам Уважуха. Модераторы , Спасибо за работу ! Всем ДОБРА .