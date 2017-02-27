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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9777977897799780>
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:29

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  prodigy написав:для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)
і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)

Почну з кінця...
Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить?
Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!

Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес" :D
Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити орендду!


Повертаючись до теми бізнесу☝️
Так от - я вирішив цього разу НЕ підвищувати ціни (тобто, вони в мене заложені по курсу 35-36 - в травні/тато переписав ціни)
Так от - сьогодні тато наторгував "трошки нижче середнього"!
Я кажу(жартуючи) - як так???
Не хотіли купувати товар по "старих цінах"? :mrgreen:
А тато каже - та що, як людей майже нема/не заходять...

І знайома написала, що теж в неї сьогодні "не густо" з торгівлею...

Але, я думаю, що має пройти хоч 2 тижні, а краще місяць - і, якщо курс не відкотиться хоч на 37, то тоді(можливо) таки краще/інтенсивніше почнуть купувати "по старих цінах"! :idea:

Але, все одно це не продукти, які ЗАВЖДИ купують по НОВИХ/ВИЩИХ цінах!
Жрачка...жрачка...жрачка...

Ну і ще продукція Євгена Черняка- туди ж :wink:


В батьків також бізнес подібний до твого тільки в Вінниці
Кажуть практично глухо
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Ну і ще продукція Євгена Черняка- туди ж
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №6480 «Про географічні зазначення спиртних напоїв», який створює умови для розвитку та просування на європейські ринки українських спиртних напоїв. https://www.rada.gov.ua/news/razom/226339.html
Будьмо!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Хомякоид написав:В батьків також бізнес подібний до твого тільки в Вінниці
Кажуть практично глухо

Напевно, то вже так і буде до кінця війни і ще з рік, після...
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:53

Сибарит

Привет Сибарит .
Каждый день (если не глушат )обязательно ищу Ваши сообщения .Вы Умничка , помогающий разобраться во всех хитросплетениях ,недоступных нормальному человеку.
Я желаю Вам всех Благ .
Наилучшие пожелания !( Вы знаете , плюсы не получаеться ставить так как телефон вываливается с форума , каждый раз заходить тяжело . Поэтому всегда добавляйте мой +)


Пользуясь случаем , ВСЕМ огромная благодарность .
Почему , спросите ВЫ ?
...... читаешь только форум и сообщения в информканалах .
Страшно признаться, но тупеешь с прогрессией .
Сил читать что то после работы уже нет .
Простите .
(Эдвард -УВАЖУХА )ЗЗЗЗЗ-рад что появился .
ПРОЛОДЖИ -40 процентов состава из Одессы!Такие мастера !
Особенно один Человечище , Заслуженный Врач Украины (анестезиолог).
Эндоскопист ,(лысый ,как и я ,красава, умудряется в тяжелых условиях, без наркоза сделать невозможное)
Можете за ОДЕССУ не волноваться .))))) Вам Уважуха.
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Всем ДОБРА .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс пошёл вниз, а это значит, что фишка с табло сработала! :-)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:05

  Andrey2512 написав:Курс пошёл вниз, а это значит, что фишка с табло сработала! :-)

Что уже 35???? Это не вниз пошёл, а откатился временно. С понед. идут в обменники ВСУ, им в пятницу зашли грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:С понед. идут в обменники ВСУ, им в пятницу зашли грн.


Это капец! Стоял в очереди в кассу, так пока ждал при мне минимум 5-ро военных просились без очереди с вопросом к кассиру "а евро есть? а хоть доллары?" :shock: :D

Это было в пятницу во второй половине дня.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:10

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:С понед. идут в обменники ВСУ, им в пятницу зашли грн.


Это капец! Стоял в очереди в кассу, так пока ждал при мне минимум 5-ро военных просились без очереди с вопросом к кассиру "а евро есть? а хоть доллары?" :shock: :D

Это было в пятницу во второй половине дня.


после обеда всем зашли грн. Поэтому в понедельник пойдёт волна ВСУ покупок у.е.
они покупают по любому курсу даже не спрашивая у кассира какой на сег.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:42

Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:
сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...
Это что получается, откат ненастоящщЫй?!
asti
 
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  Slon_Nosov написав:
  Zebra написав:Кажу вам курс 55 попереду


в этом сомнений нет. интересно, будет ли 36,5 грн за доллар через например две недели?

Ні! Не буде!
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