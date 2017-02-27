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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9777977897799780
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Qwerty написав:Ні! Не буде


Ну а вдруг случится чудо? Депо понабирали по 37.13, а через неделю курс 35 :D

Локти будем все кусать )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:13

  Игорь Алексеевич написав:после обеда всем зашли грн. Поэтому в понедельник пойдёт волна ВСУ покупок у.е.
они покупают по любому курсу даже не спрашивая у кассира какой на сег.

Мне кажется много военных денег осядет на 3х месячных депозитах по 36.6.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:14

  Andrey2512 написав:Ну а вдруг случится чудо? Депо понабирали по 37.13, а через неделю курс 35 :D
Локти будем все кусать )

это сколько самолётов с наликом нужно раздать всем страждущим, что бы оно так припало ??
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:27

  asti написав:Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:
сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...
Это что получается, откат ненастоящщЫй?!

смешно, но я сегодня утром на бинанс сдал нормально
beee
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:41

  Игорь Алексеевич написав:к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00

В кінці місяця ми нічого на табло не побачимо, бо заборона… А на касах такого курса і близько нема! Дивує, що ви так вперто на цьому наголошували… Не вгадали!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:51

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00

В кінці місяця ми нічого на табло не побачимо, бо заборона… А на касах такого курса і близько нема! Дивує, що ви так вперто на цьому наголошували… Не вгадали!


Я купил в четверг по 36.93, кто то с перепуга берет по 42,
я то как раз угадал с курсом :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 30 лип, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:54

  Scorpion1 написав:
  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!

на новинах, + пятниця,
ось міняли і пробують задерти курс,
моя думка, що не зможуть ракету запустити.

Змогли! Запустили! Тепер намагаються стримувати…
Qwerty
 
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  #<1 ... 9777977897799780
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