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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 21:05
Qwerty написав:
Ні! Не буде
Ну а вдруг случится чудо? Депо понабирали по 37.13, а через неделю курс 35
Локти будем все кусать )
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Andrey2512
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:13
Игорь Алексеевич написав:
после обеда всем зашли грн. Поэтому в понедельник пойдёт волна ВСУ покупок у.е.
они покупают по любому курсу даже не спрашивая у кассира какой на сег.
Мне кажется много военных денег осядет на 3х месячных депозитах по 36.6.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:14
Andrey2512 написав:
Ну а вдруг случится чудо? Депо понабирали по 37.13, а через неделю курс 35
Локти будем все кусать )
это сколько самолётов с наликом нужно раздать всем страждущим, что бы оно так припало ??
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:27
asti написав:
Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:
сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...
Это что получается, откат ненастоящщЫй?!
смешно, но я сегодня утром на бинанс сдал нормально
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:41
Игорь Алексеевич написав:
к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00
В кінці місяця ми нічого на табло не побачимо, бо заборона… А на касах такого курса і близько нема! Дивує, що ви так вперто на цьому наголошували… Не вгадали!
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:51
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
к концу месяца можем увидеть в обм. курс дол. 36.00
В кінці місяця ми нічого на табло не побачимо, бо заборона… А на касах такого курса і близько нема! Дивує, що ви так вперто на цьому наголошували… Не вгадали!
Я купил в четверг по 36.93, кто то с перепуга берет по 42,
я то как раз угадал с курсом
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 30 лип, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:54
Scorpion1 написав: asti написав:
Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!
на новинах, + пятниця,
ось міняли і пробують задерти курс,
моя думка, що не зможуть ракету запустити.
Змогли! Запустили! Тепер намагаються стримувати…
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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