alex_dvornichenko
Думаю, что для депозитчиков пару самолётиков с валютой примут)
Главное, чтоб войны с Китаем не случилось, а то потом хз какую валюту придется покупать )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:48
alex_dvornichenko
Думаю, что для депозитчиков пару самолётиков с валютой примут)
Главное, чтоб войны с Китаем не случилось, а то потом хз какую валюту придется покупать )
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:53
Главное чтоб без ошибок было написано «Стефано Річі»...а то знаем мы этих граМатеев с МолдОванки ... шутка
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:58
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:19
Шмуле
Я верю в доллар, не хотелось бы, чтоб основной валютой в мире стал юань
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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