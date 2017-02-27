Додано: Суб 30 лип, 2022 23:40

asti написав: Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:

сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...

Это что получается, откат ненастоящщЫй?! Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...Это что получается, откат ненастоящщЫй?!

Сегодня днем взял 4 купюры образца 1996 и одна 2003 с арабской печаткой. Предложил менялам по 42 - взяли.В спокойные валютно-бездефицитные дни, только с дисконтом можно было бы втулить.Задержка на 42, с небольшим откатом, вполне логичка. 2014-2015 год, достаем учебники и шевеля губами повторяем как рос курс день за днем. Сразу в космос не улетим, ЗВР еще не упали ниже 10 млрд. Но посмотрите какая жестокая идет война - военнопленных уже просто казнят, а камнем преткновения к минску-3 однозначно является Херсон. Зеленым не простят его сдачу, а Путин не только не собирается его отдавать, но и метит на Одессу с Николаевом.То есть самые эпичные территориальные и курсовые потрясения еще впереди.Если война продлится 11 лет как в Сирии, гривна обесценится также как сирийский фунт в 50 раз.