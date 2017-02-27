alex_dvornichenko
Думаю, что для депозитчиков пару самолётиков с валютой примут)
Главное, чтоб войны с Китаем не случилось, а то потом хз какую валюту придется покупать )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:48
alex_dvornichenko
Думаю, что для депозитчиков пару самолётиков с валютой примут)
Главное, чтоб войны с Китаем не случилось, а то потом хз какую валюту придется покупать )
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:53
Главное чтоб без ошибок было написано «Стефано Річі»...а то знаем мы этих граМатеев с МолдОванки ... шутка
Додано: Суб 30 лип, 2022 22:58
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:19
Шмуле
Я верю в доллар, не хотелось бы, чтоб основной валютой в мире стал юань
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:40
Сегодня днем взял 4 купюры образца 1996 и одна 2003 с арабской печаткой. Предложил менялам по 42 - взяли.
В спокойные валютно-бездефицитные дни, только с дисконтом можно было бы втулить.
Задержка на 42, с небольшим откатом, вполне логичка. 2014-2015 год, достаем учебники и шевеля губами повторяем как рос курс день за днем. Сразу в космос не улетим, ЗВР еще не упали ниже 10 млрд. Но посмотрите какая жестокая идет война - военнопленных уже просто казнят, а камнем преткновения к минску-3 однозначно является Херсон. Зеленым не простят его сдачу, а Путин не только не собирается его отдавать, но и метит на Одессу с Николаевом.
То есть самые эпичные территориальные и курсовые потрясения еще впереди.
Если война продлится 11 лет как в Сирии, гривна обесценится также как сирийский фунт в 50 раз.
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 31 лип, 2022 00:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 31 лип, 2022 00:31
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