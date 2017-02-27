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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9779978097819782>
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:48

alex_dvornichenko

Думаю, что для депозитчиков пару самолётиков с валютой примут)

Главное, чтоб войны с Китаем не случилось, а то потом хз какую валюту придется покупать )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:53

  Qwerty написав:
  Zebra написав:Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.

І навіть брендовий одяг за євро вигідніше чим в Європі… Сьогодні купив джинси «Стефано Річі» за 400 євро… В тому ж Мілані були б мінімум в півтора рази дорожче!

Главное чтоб без ошибок было написано «Стефано Річі»...а то знаем мы этих граМатеев с МолдОванки :D :D :D ... шутка
Анд_рей
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:58

  Andrey2512 написав:alex_dvornichenko

Думаю, что для депозитчиков пару самолётиков с валютой примут)

Главное, чтоб войны с Китаем не случилось, а то потом хз какую валюту придется покупать )

фубли?
Шмуле
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:19

Шмуле

Я верю в доллар, не хотелось бы, чтоб основной валютой в мире стал юань :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:а то потом хз какую валюту придется покупать )


евро, форинты, франки, фунты
и даже леи, и даже молдавские
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:40

  asti написав:Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:
сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...
Это что получается, откат ненастоящщЫй?!

Сегодня днем взял 4 купюры образца 1996 и одна 2003 с арабской печаткой. Предложил менялам по 42 - взяли.
В спокойные валютно-бездефицитные дни, только с дисконтом можно было бы втулить.

Задержка на 42, с небольшим откатом, вполне логичка. 2014-2015 год, достаем учебники и шевеля губами повторяем как рос курс день за днем. Сразу в космос не улетим, ЗВР еще не упали ниже 10 млрд. Но посмотрите какая жестокая идет война - военнопленных уже просто казнят, а камнем преткновения к минску-3 однозначно является Херсон. Зеленым не простят его сдачу, а Путин не только не собирается его отдавать, но и метит на Одессу с Николаевом.

То есть самые эпичные территориальные и курсовые потрясения еще впереди.
Если война продлится 11 лет как в Сирии, гривна обесценится также как сирийский фунт в 50 раз.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Сегодня днем взял 4 купюры образца 1996 и одна 2003 с арабской печаткой. Предложил менялам по 42 - взяли

Зачем продавать баксы, если курс будет только расти?

Самого немного тянет скинуть купюры 50/20/10, но вот чувствую что пригодятся ещё )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 00:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Зачем продавать баксы, если курс будет только расти?


многие люди не имеют тех доходов которые были раньше и сдают заначки
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 00:31

  Zebra написав: Зеленым не простят его сдачу, а Путин не только не собирается его отдавать, но и метит на Одессу с Николаевом.

А кто не простит ? Была бы возможность, давно отбили и желание или нежелание зелёных тут не причём.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 01:07

alex_dvornichenko

Отбивать тяжелее, чем оборонять. А то, как русские маршем с Крыма дошли до Мариуполя - предательство.

Если бы в Херсоне бились как в Мариуполе, возможно бы и окружения города не было такого...
Уже после 27-28 февраля стала опасна дорога Запорожье-Мприуполь.
Херсон стоит целый, Мелитополь и Бердянск целый... А Мариуполя нет
Andrey2512
 
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