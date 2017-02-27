истории будут, когда на табло (запрещенных) будет 39 свободно на продажу.
А это (39) будет. Ниже - хз, поскольку так называемая "премия за риск" в условиях валютных ограничений вряд ли куда-то пока денется (офф.курс + 5-10%).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 01:12
истории будут, когда на табло (запрещенных) будет 39 свободно на продажу.
А это (39) будет. Ниже - хз, поскольку так называемая "премия за риск" в условиях валютных ограничений вряд ли куда-то пока денется (офф.курс + 5-10%).
Додано: Нед 31 лип, 2022 01:14
Поруч є відділення укргазу. Спитав у ввторок за цей депо, сказали приходьте завтра до 14.00
У середу зайшов о 13.20, сказали приходьте завтра до 13.00
У четвер зайшов о 12.10, сказали, що ліміт заявок вичерпано, бо вчора дівчина опрацьовувала до 20.00, приходьте завтра
В п'ятницю зайшов о десятій, зробили той депо, і запросили в понеділок зробити ще один.
Гемор
Додано: Нед 31 лип, 2022 01:24
Додано: Нед 31 лип, 2022 02:09
Мне захотелось проверить ликвидность рынка, плохими купюрами. Все таки 42 это уже новая вершина. Есть шанс что курс чуток присядет до 40, НБУ там что то грозится наличкой надавить.
Тряхнул стариной как в старые добрые времена. Улица, менялы. "Рубли, доллары, евро"
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