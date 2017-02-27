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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9779978097819782
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 01:12

  asti написав:Странно, курс пошёл вниз, а акуительных историй типа:
сдал ХХХХ баксов пА 42,ХХ нет...
Это что получается, откат ненастоящщЫй?!


истории будут, когда на табло (запрещенных) будет 39 свободно на продажу. :mrgreen:
А это (39) будет. Ниже - хз, поскольку так называемая "премия за риск" в условиях валютных ограничений вряд ли куда-то пока денется (офф.курс + 5-10%).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 01:14

  prodigy написав:
  Успіх написав:бійки в черзі біля банків


менеджер сказала, що відкрили "по50"
вчора 2 депо , сьогодні теж 2 (черг немає)...
думаю, що 99,99% взагалі не курсі цієї "акції"

Поруч є відділення укргазу. Спитав у ввторок за цей депо, сказали приходьте завтра до 14.00
У середу зайшов о 13.20, сказали приходьте завтра до 13.00
У четвер зайшов о 12.10, сказали, що ліміт заявок вичерпано, бо вчора дівчина опрацьовувала до 20.00, приходьте завтра :)

В п'ятницю зайшов о десятій, зробили той депо, і запросили в понеділок зробити ще один.

Гемор :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 01:24

  Andrey2512 написав:
  asti написав:У них и с отдачей проблемы, а все конвертировщики как один явятся по сроку за валютой//))


Может и не все явятся. Кого-то и доллары на карточке устроят.

Навесні віддавали.
Я навіть відніс туди кілька старих банкнот з минулого тисячоліття :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 02:09

  Andrey2512 написав:
  Zebra написав:Сегодня днем взял 4 купюры образца 1996 и одна 2003 с арабской печаткой. Предложил менялам по 42 - взяли

Зачем продавать баксы, если курс будет только расти?

Самого немного тянет скинуть купюры 50/20/10, но вот чувствую что пригодятся ещё )

Мне захотелось проверить ликвидность рынка, плохими купюрами. Все таки 42 это уже новая вершина. Есть шанс что курс чуток присядет до 40, НБУ там что то грозится наличкой надавить.

Тряхнул стариной как в старые добрые времена. Улица, менялы. "Рубли, доллары, евро"
Zebra
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