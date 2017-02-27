истории будут, когда на табло (запрещенных) будет 39 свободно на продажу.
А это (39) будет. Ниже - хз, поскольку так называемая "премия за риск" в условиях валютных ограничений вряд ли куда-то пока денется (офф.курс + 5-10%).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 01:12
истории будут, когда на табло (запрещенных) будет 39 свободно на продажу.
А это (39) будет. Ниже - хз, поскольку так называемая "премия за риск" в условиях валютных ограничений вряд ли куда-то пока денется (офф.курс + 5-10%).
Додано: Нед 31 лип, 2022 01:14
Поруч є відділення укргазу. Спитав у ввторок за цей депо, сказали приходьте завтра до 14.00
У середу зайшов о 13.20, сказали приходьте завтра до 13.00
У четвер зайшов о 12.10, сказали, що ліміт заявок вичерпано, бо вчора дівчина опрацьовувала до 20.00, приходьте завтра
В п'ятницю зайшов о десятій, зробили той депо, і запросили в понеділок зробити ще один.
Гемор
Додано: Нед 31 лип, 2022 01:24
Додано: Нед 31 лип, 2022 02:09
Мне захотелось проверить ликвидность рынка, плохими купюрами. Все таки 42 это уже новая вершина. Есть шанс что курс чуток присядет до 40, НБУ там что то грозится наличкой надавить.
Тряхнул стариной как в старые добрые времена. Улица, менялы. "Рубли, доллары, евро"
Додано: Нед 31 лип, 2022 06:24
Считаю, что НБУ после таких социалистических мер борьбы с кризисом (требовать фантомный курс, иначе запретим работу) должен быть отправлен в полном составе в отставку.
И вообще практика держать чиновников с иммунитетом 7 лет от увольнения - порочна. Сейчас требуется быстрые реформы: не справился - на улицу, и нефиг заниматься имитацией на деньги исхудавших налогоплательщиков.
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Приховування курсу аналогично моей собаке, которая пряча голову за шторой думает, что не видно как она srёт
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вигулювати пробували?
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:36
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:40
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:58
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